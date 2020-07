VUB-professoren: “België kan klimaatdoelstelingen in 2050 halen” KVDS

05 juli 2020

13u50

Bron: Belga 5 Wetenschap & Planeet België kan de klimaatdoelstellingen in 2050 halen. Energieoverschotten omzetten naar waterstof of methanol is de weg naar groene, duurzame en betrouwbare energie. Dat zeggen VUB-professoren Willy Baeyens en Hubert Rahier. Zij pleiten in de blogreeks ‘België klimaatneutraal’ voor een duurzaam energieplan.

"We hebben nood aan een ambitieus transitieplan van de overheid, maar ook burgers, energieproducenten en andere bedrijven moeten actief kiezen voor groene energie. Daarom vinden we het belangrijk om informatie over de energietransitie op een toegankelijke manier beschikbaar te maken voor iedereen. Om in 2050 de klimaatneutraliteit te realiseren, moet iedereen zijn bijdrage leveren", zo stellen Baeyens en Rahier.

Een overschakeling naar groene energie is volgens de professoren noodzakelijk, met onder meer een maximale installatie van zonnepanelen en -boilers op daken en windmolenparken op zee. België heeft nood aan 289 TWh (terawattuur) per jaar aan hernieuwbare energie, terwijl de huidige productie van 16.4 TWh per jaar nog geen 10 procent van dat volume bedraagt. "Door jaarlijks grosso modo 15 TWh bijkomend te produceren en te besparen waar mogelijk, kunnen we bij onveranderd verbruik ons productiedoel in 2040 halen. Dat is een kolossale uitdaging maar heel goed realiseerbaar", menen Baeyens en Rahier.

Investering in de opslag van energie is volgens Baeyens en Rahier cruciaal. "Als we gaan focussen op de technologie om energieoverschotten op te slaan (van kerncentrales of van zonne- en windenergie) zal deze technologie van converteren en stockeren gevoelig gaan verbeteren, en die kennis hebben we heel erg nodig om de transitie naar groene en duurzame energie efficiënt te realiseren."

Buitenland

Uitwisseling van energie met het buitenland is volgens beide professoren noodzakelijk. Op die manier kunnen vraag en aanbod aan hernieuwbare energie op elkaar afgestemd worden. Voorts moet de energieconsumptie omlaag door onder meer de isolatie van gebouwen. Er is een overschakeling naar elektrisch transport nodig alsook blijvende investeringen in wetenschappelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld in de stockage van waterstof en methaan, wat vandaag nog heel duur en moeilijk is.