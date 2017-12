VS betaalden miljoenen voor ufo-onderzoek kv

Het ministerie van Defensie van de VS bevestigt dat het in stilte onderzoek heeft verricht naar onverklaarbare luchtfenomenen. Het programma liep van 2007 tot 2012 in het Pentagon. Dat schrijft de New York Times zaterdag.

Het zogenaamde 'Advanced Aerospace Threat Identification Program' kostte jaarlijks 22 miljoen dollar. Slechts een handvol diplomaten waren op de hoogte van het programma. De betrokken wetenschappers zijn altijd erg kritisch geweest en beklemtoonden dat onverklaarbare fenomenen niet noodzakelijk een bewijs zijn van buitenaards leven.

Volgens de krant kwam het programma tot stand onder impuls van Harry Reid, de senator uit Nevada, die de Democratische fractie in het hogerhuis leidde van 2005 tot januari dit jaar, toen hij het Congres verliet. De linksere Democraten verkregen een meerderheid in de Senaat nadat ze de parlementsverkiezingen in 2006 hadden gewonnen.

Het merendeel van de 22 miljoen dollar die het programma kostte, ging naar Bigelow Aerospace, dat gevestigd is in Reids thuisstaat. Het bedrijf, dat nog steeds federale contracten heeft, ook met de Nasa, is eigendom van multimiljardair Robert Bigelow, die de NY Times omschrijft als vriend van Reid.

De NY Times bericht dat de officier die het programma sinds 2007 leidde, Luis Elizondo, zegt dat het doorliep nadat de financiering was stopgezet in 2012. Betrokken medewerkers zouden naast hun dagelijkse taken doorgegaan zijn met het onderzoeken van ongewone fenomenen en verdachte voorwerpen. Elizondo verliet het Pentagon in oktober.