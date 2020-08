VS bereid coronavaccin goed te keuren zonder bewijs dat het werkt en veilig is KVDS

31 augustus 2020

10u10 3 Wetenschap & Planeet Na Rusland en China zouden nu ook de Verenigde Staten overwegen om een vaccin tegen het nieuwe coronavirus goed te keuren nog voordat de klinische tests achter de rug zijn. Dat betekent concreet dat er nog geen onomstotelijk bewijs is dat het vaccin efficiënt en veilig is.

Het was het hoofd van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) – die de kwaliteit van voedsel en medicijnen controleert in de VS – dat aan de krant The Financial Times vertelde dat er overwogen wordt om een spoedgoedkeuring te geven aan een Amerikaans coronavaccin.

Fase drie

Dokter Stephen Hahn ontkent beschuldigingen dat hij het proces wil versnellen op aandringen van Donald Trump, om diens kansen op een herverkiezing te vergroten. “De beslissing zal genomen worden op basis van wetenschap en data, het zal geen politieke beslissing zijn”, klinkt het.





“Het is aan de ontwikkelaar van een vaccin om een aanvraag in te dienen voor de goedkeuring ervan. Wij zullen die dan beoordelen. Dat kan gebeuren voor het einde van fase drie (waarbij het vaccin getest wordt op een grote groep mensen, red.). We zullen bekijken of dat te rechtvaardigen is.”

Hij benadrukt dat een spoedgoedkeuring niet hetzelfde is als een goedkeuring in de algemene zin. Het vaccin zou bijvoorbeeld beschikbaar kunnen worden voor een bepaalde groep mensen. Voorwaarde zou sowieso zijn dat de voordelen zwaarder doorwegen dan de potentiële risico’s.

Potentieel gevaarlijk

Voorlopig hebben alleen Rusland en China al een goedkeuring gegeven aan een vaccin nog voordat de klinische studie achter de rug was. Die studie wordt beschouwd als de grootste en grondigste test voor een nieuw vaccin of geneesmiddel. De twee landen kregen er felle kritiek voor – onder meer uit de VS – omdat het potentieel gevaarlijk kan zijn.

