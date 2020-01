Vrees voor nieuwe uitbarsting van vulkaan op IJsland KVDS

28 januari 2020

17u44

Bron: AFP, The Iceland Monitor, The Weather Channel 4 Wetenschap & Planeet IJsland houdt de adem in voor een mogelijke nieuwe uitbarsting van een vulkaan. Sinds een week nemen wetenschappers tekenen waar dat Mount Thorbjörn uit zijn slaap aan het ontwaken is. De vorige uitbarsting van de vulkaan dateert van 800 jaar geleden.

Mount Thorbjörn ligt vlakbij Grindavík, in het zuidwesten van het eiland, op 50 kilometer van hoofdstad Reykjavik. Het is daar dat er al enkele dagen lichte aardbevingen waargenomen worden, waarvan de zwaarste een sterkte had van 3,7 op de schaal van Richter. (lees hieronder verder)

Magma

Sinds een week zwelt de berg ook op, meldt het Meteorologisch Instituut van IJsland, gemiddeld met 3 tot 4 millimeter per dag. Dat lijkt misschien niet veel, maar het kan erop wijzen dat zich kilometers onder het aardoppervlak magma aan het opstapelen is.





De Civiele Bescherming van IJsland heeft al een ‘staat van onzekerheid’ uitgeroepen en voor de luchtvaart is ‘code geel’ van kracht, wat betekent dat de vulkaan “tekenen vertoont van verhoogde activiteit, die uitstijgen boven het normale achtergrondniveau”.





Mocht de vulkaan effectief uitbarsten, dan zouden 5.000 mensen geëvacueerd moeten worden. Het gaat om inwoners van Grindavík, de werknemers van een elektriciteitscentrale en toeristen die de bekende Blauwe Lagune bezoeken, een populaire wellnessbestemming. (lees hieronder verder)

Volgens de Civiele Bescherming is het meest waarschijnlijke scenario dat het om de accumulatie van magma gaat en dat die gewoon zal stoppen zonder dat de vulkaan uitbarst. Mocht de vulkaan effectief uitbarsten, zal dat vermoedelijk in de vorm zijn van een kleine eruptie met lava.

Aardbevingen

Een andere mogelijkheid is dat de aardbevingen het gevolg zijn van tektonische activiteit. De plaats ligt op de Midden-Atlantische Rug, waar de Noord-Amerikaanse en de Euraziatische platen elkaar ontmoeten. Dat kan betekenen dat er nog zwaardere aardbevingen kunnen aankomen, die een kracht kunnen hebben tot 6 op de schaal van Richter.

De laatste keer dat Mount Thorbjörn uitbarstte was tussen 1210 en 1240, volgens het Meteorologisch Instituut van IJsland.

De meest recente vulkaanuitbarsting op IJsland dateert van zes jaar geleden. Toen barstte de Bárðarbunga uit. Lava werd toen tot 70 meter de lucht in geblazen. (lees hieronder verder)

De destructiefste uitbarsting de jongste jaren was die van de Eyjafjallajökull. Die slingerde in 2010 een week lang rook en puin de lucht in, waardoor 300 luchthavens in heel Europa dichtgingen en meer dan 100.000 vluchten werden afgelast. Zo’n 8 miljoen reizigers kwamen vast te zitten.