Vreemde lichtgevende bol gespot boven België (en daar zit ene Elon Musk vermoedelijk voor iets tussen) ADN

12 november 2019

14u24

Bron: RTL INFO, Belga, Reuters 2 Wetenschap & Planeet Op verschillende plaatsen in ons land hebben mensen gisterenavond een vreemd lichtgevend fenomeen in de lucht zien verschijnen. Kort na 18 uur vloog hij plots gezapig tussen de wolken: een vreemde, heldere bol.

De meldingen komen onder meer uit Anderlecht, Tubeke, Zwalm, Moorslede, Wevelgem, Poperinge, Rochefort, ... Ook in Frankrijk zagen mensen de opmerkelijke verschijning passeren, onder meer in Lyon, Annecy en Grenoble. “Er flikkerde niks, het licht was constant. En toen begon het traag te bewegen en verdween het weer”, verklaart een getuige aan RTL Info. De vorm? Net een lamp. “Het was een vreemd licht in de vorm van een bewegende zaklamp”, stelt iemand. “Een bal in de lucht met een grote lamp aan”, voegt een ander toe.

Nieuwe UFO-melding: 11-11-2019 Moorslede "heldere witte lichtbundel op foto" https://t.co/qRzyP7N7SE #UFO pic.twitter.com/sDpz0NkfDa Belgisch UFOmeldpunt(@ ufomeldpuntbe) link

Starlink

Hoewel er nog geen officiële verklaring is voor de vliegende lamp boven ons land, is het zeer waarschijnlijk dat het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk er een en ander mee te maken heeft. Gisteren lanceerde SpaceX immers een tweede cluster van mini-satellieten voor zijn toekomstige constellatie ‘Starlink’, dat wereldwijd supersnel internet moet leveren (dus ook op bijvoorbeeld afgelegen locaties waar internet normaal totaal afwezig, onbetrouwbaar of duur is).



De satellieten – die zo’n 227 kilo per stuk wegen – worden telkens per zestig gelanceerd. Daarna komen ze op ongeveer 550 kilometer hoogte in de atmosfeer terecht: hoger dan het ISS, maar lager dan de meeste andere satellieten.

Falcon 9 delivers 60 Starlink satellites to orbit pic.twitter.com/Vgw10m0Tkz SpaceX(@ SpaceX) link

Door een supersnel graantje mee te pikken op de globale internetmarkt hoopt SpaceX-topman Elon Musk mee de ontwikkeling van zijn raketten en ruimteschepen – op naar Mars, weet u wel – te helpen financieren.

Het ruimtebedrijf heeft tot dusver toelating gekregen om 12.000 satellieten te lanceren voor het Starlink-breedbandinternet, gespreid over verschillende ruimtebanen. Intussen heeft SpaceX frequenties aangevraagd voor nog eens 30.000 kunstmanen bovenop die 12.000. En dat is niet zonder controverse. Er wordt gevreesd voor overbevolking van satellieten in lage banen met risico op botsingen en verstoring van sterrenkundige waarnemingen.

De Falcon 9-raket met opnieuw zestig satellieten aan boord schoot gisterenmiddag in ieder geval zonder incidenten de lucht in vanuit Cape Canaveral in Florida. Ook na de eerste lancering in mei dachten verschillende mensen dat ze UFO’s hadden gespot.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3 SpaceX(@ SpaceX) link

Wesh c’est quoi ce délire un rapport avec Mercure ou juste un ovni qui fait une balade?? 🤨 #OVNI #Eclipse10 #Mercure #vodk #TremblementDeTerre #Annecy pic.twitter.com/zCfoGAmzNd Bilel(@ Tmxzer) link

Nieuwe UFO-melding: 11-11-2019 (Poperinge) "foto van een vreemd wit lichtverschijnsel" https://t.co/qRzyP7N7SE #UFO pic.twitter.com/6ofJnufLhr Belgisch UFOmeldpunt(@ ufomeldpuntbe) link