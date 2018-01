Voorlaatste deel van mysterieuze Dode Zeerollen ontcijferd kv

22 januari 2018

19u16

Bron: BBC, Haaretz, IBT 0 Wetenschap & Planeet Israëlische onderzoekers zijn erin geslaagd om een van de laatste fragmenten van de Dode Zeerollen te ontcijferen. Het voorbije jaar puzzelden de wetenschappers zestig kleine fragmentjes bij elkaar en konden ze de naam van een festival identificeren dat de kering van de seizoenen aanduidt.

De 900 rollen werden tussen 1947 en 1956 ontdekt in grotten in Qumran, de ruïnes van een dorpje op de Westelijke Jordaanoever binnen de Palestijnse Gebieden. Een jonge bedoeïenenherder die op zoek was naar verloren schapen zou de eerste ontdekking gedaan hebben.

De rollen, die vermoedelijk tussen 335 voor Christus en 82 na Christus werden opgesteld, worden beschouwd als de oudst gekende versie van de Bijbel. Wie de auteurs van de oude schriften zijn, is niet met zekerheid geweten, al wijzen verscheidene wetenschappers in de richting van de Essenen, een dissidente ascetische woestijnsekte die zich terugtrok in Qumran en de omliggende omgeving om te ontsnappen aan vervolging door de overheid.

Dr. Eshbal Ratson en professor Jonathan Ben-Dov van de universiteit van Haifa puzzelden de verschillende fragmentjes van de rol bij elkaar. Eerder onderzoek had uitgewezen dat deze fragmenten deel uitmaakten van zes verschillende rollen, waardoor het moeilijk werd om ze in de juiste volgorde samen te stellen.

Ze waren geschreven in een codetaal en sommige stukjes perkament waren kleiner dan één vierkante centimeter. De codetaal had echter niet tot doel om informatie te verbergen. “Het was de gewoonte om te tonen dat de auteur de code kende, terwijl anderen dat niet deden,” aldus de onderzoekers.

De historische documenten handelen over feestdagen die gevierd werden door de oude joodse sekte, die volgens een unieke kalender van 364 dagen volgde. De vermelde feestdagen zijn ‘Nieuwe Tarwe’, ‘Nieuwe Wijn’ en ‘Nieuwe Olie’, die verband houden met het joodse festival Shavuot.

De onderzoekers ontdekten ook dat de sekte het woord ‘Tekufah’, wat in het moderne Hebreeuws “periode” betekent, gebruikte om vier keer per jaar de overgang tussen de seizoenen aan te duiden.

Tijdens het bestuderen van de rollen ontdekten de onderzoekers dat er notities gemaakt waren in de marges die weglatingen van de oorspronkelijke auteur verbeterden. “Wat fijn is aan deze commentaren is dat het hints waren die me hielpen om de puzzel te leggen. Ze toonden me hoe de rol moest samengesteld worden,” vertelde dr. Ratzon aan de krant Haaretz.

Momenteel is er nog één Dode Zeerol die ontcijferd dient te worden.