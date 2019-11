Voorbije oktobermaand op planetaire schaal de warmste sinds 1981 ADN

05 november 2019

16u21

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Oktober 2019 was de warmste oktobermaand ooit op onze planeet opgemeten. Dit heeft het Europees aardobservatieprogramma Copernicus vandaag meegedeeld. Het is ook de vijfde maand op rij dat een record sneuvelt of bijna sneuvelt.

Wereldwijd lag de gemiddelde oppervlaktetemperatuur 0,69 graden hoger dan in de referentieperiode 1981-2000, om het record van 2015 met 0,01 graden te breken en 1,2 graden boven de temperatuur van het pre-industriele tijdperk te liggen.

In Europa steeg de gemiddelde temperatuur vorige maand met 1,1 graden ten opzichte van de referentieperiode, en was het de derde warmste tiende maand van het jaar sinds 1979. Copernicus beklemtoont dat het de vijfde opeenvolgende maand is met een nieuw record of een bijna-nieuw record. Juni 2019 was bijvoorbeeld de warmste junimaand ooit en juli was de warmste maand ooit gemeten. De vier laatste jaren zijn de warmste die op onze planeet ooit zijn geregistreerd.

Copernicus is een aardobservatieprogramma van de Europese Unie dat vooral gebruik maakt van satellietdata, maar ook van metingen door weerstations, vliegtuigen en schepen.

Meer over Copernicus