Volgepakte SpaceX-raket brengt onder meer as van overleden astronaut de ruimte in David van der Heeden

25 juni 2019

11u31

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vannacht voor de derde keer zijn krachtigste raket, de Falcon Heavy, de ruimte ingestuurd. Het is de eerste keer dat het Amerikaanse ministerie van Defensie op de raket meelift. Aan boord van de tot STP-2 gedoopte vlucht zijn 24 onderzoekssatellieten, waaronder een atoomklok, een zonnezeil en een proefopstelling voor ‘groene’ raketbrandstof. De al overvolle Falcon Heavy nam ook de as van 151 mensen mee het heelal in.

De STP-2, wat staat voor Space Test Program, moet de Amerikaanse defensie data leveren zodat de Falcon Heavy in de toekomst ook voor militaire doeleinden (lees: nationale veiligheidslanceringen) kan worden ingezet. Het is de eerste keer dat het ministerie van Defensie een plekje reserveert aan boord van het herbruikbare ruimtevaartuig.

Net als bij voorgaande lanceringen kwamen de boosterraketten, minuten na te zijn opgestegen, ook nu weer netjes terug op Cape Canaveral. Een nieuwe centrale draagraket miste helaas een drijvend platform op de oceaan, maar volgens SpaceX was dat bij deze ‘uitzonderlijk lastige missie’ een beetje voorzien. De satellieten moesten in drie verschillende banen worden gebracht, waardoor meerdere ontbrandingen nodig waren.

Bill Nye, the Science Guy

Behalve het leger boekten ook NASA, het nationale agentschap voor meteorologie en oceanografie, het onderzoekslaboratorium van de luchtmacht, en de Planetary Society - een wetenschappelijk instituut voor ruimtevaart en astronomie - een plekje aan boord van de Falcon. Wetenschapper en directeur Bill Nye van het instituut, bedankte SpaceX-baas Elon Musk persoonlijk in een Tweet: “Hey Elon Musk, bedankt voor de lift!”

Lightsail 2

Nyes club stuurde een ruimtevaartuigje omhoog, dat met behulp van een zogenaamd lichtzeil op zonlicht rondjes om de aarde moet gaan draaien. Ook NASA's Deep Space Atomic Clock ging mee naar de sterren. Het apparaat, formaatje broodrooster, moet andere vaartuigen helpen om zelfstandig door de ruimte te navigeren. Daarnaast test NASA met een groen alternatief voor nu veelal giftige raket- en satellietbrandstof.

Laatste reis

Meest bijzonder lading was zonder meer die van het bedrijf Celestis Inc., dat zijn klanten een ‘laatste reis’ naar de kosmos biedt, door hun as na crematie mee omhoog te nemen. Onder de 151 ruimtegangers was ook de in 2014 overleden NASA-astronaut Bill Poque, die in november 1973 werd gelanceerd met een Saturnus IB-raket en 84 dagen rondvloog in het beroemde ruimtevaartlaboratorium Skylab-4.