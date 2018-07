Volgende slachtoffer van het klimaat: het internet Redactie

20 juli 2018

21u19

Bron: IPS 1 Wetenschap & Planeet Duizenden kilometers internetkabels langs de Amerikaanse kust lopen in de komende vijftien jaar al ernstig gevaar door overstromingen. Dat blijkt uit een analyse door Amerikaanse universiteiten.

De studie, die deze week werd voorgesteld op een bijeenkomst van netwerkingenieurs in de VS, waarschuwt dat de kwetsbaarheid van de infrastructuur langs de kust de stabiliteit van het internet in gevaar kan brengen. Het gaat om onder meer glasvezelkabels, datacentra en knooppunten die dichtbij het zeeniveau liggen.

Veel van die infrastructuur is ondergronds begraven en ligt dichtbij het zeeniveau. Een kleine zeespiegelstijging is voldoende om grote delen te bedreigen met zout water. “Toen ze 20 of 25 jaar geleden werd aangelegd, dacht niemand aan de klimaatverandering”, zegt hoofdauteur Paul Barford van de University of Oregon. “Grote stormen zoals Sandy en Katrina toonden al hoe snel het water kan oprukken.”

Dringend

De wetenschappers combineerden de kaarten met de fysieke infrastructuur met de voorspellingen van de Amerikaanse klimaatdienst NOAA. Uit de analyse blijkt dat tegen 2033 al meer dan 6.000 kilometer aan glasvezelkabel onder de zeespiegel zal liggen en meer dan duizend knooppunten omringd zullen zijn door water.



De meest kwetsbare steden zijn New York, Miami en Seattle, maar de effecten bij een grote panne blijven niet beperkt tot die steden en kunnen een domino-effect hebben op andere delen van het internet. Met name omdat ook veel “landing points”, waar belangrijke onderzeese kabels aan land komen, binnenkort onder de zeespiegel zullen liggen.

Vooral de snelheid waarmee de effecten zich kunnen manifesteren is verrassend, zeggen de onderzoekers. “De meeste schade die in de komende honderd jaar veroorzaakt zal worden, is eerder voor vroeger dan later”, zegt Barford. “Dat verbaasde ons. We hadden verwacht dat we nog een halve eeuw hadden om ervoor te plannen. Maar die tijd hebben we niet.”