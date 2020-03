Volgende robotjeep die naar Mars gestuurd wordt, heeft een naam: ‘Perseverance’ ADN

Bron: Belga, Techcrunch 0 Wetenschap & Planeet De eerstvolgende robotjeep die de NASA naar Mars zal sturen krijgt de naam Perseverance ("Volharding"). Dat heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA donderdag (plaatselijke tijd) bekendgemaakt.

De Perseverance moet op zoek gaan naar sporen van vroeger microbiologisch leven, en zal ook het klimaat en geologie van de rode planeet onderzoeken.

Tekenen van leven

De nieuwe verkenner is de opvolger van de Curiosity uit 2012, die nog altijd rondtoert op Mars. Het nieuwe voertuig heeft zeven nieuwe instrumenten aan boord, laten de ingenieurs van het Jet Propulsion Laboratory van NASA weten. De nieuwe instrumenten zullen het terrein van Mars bestuderen en in bodemstalen op zoek gaan naar tekenen van leven.



“Wat we zullen leren uit de stalen die tijdens deze nieuwe missie zullen genomen worden, heeft het potentieel om een antwoord te geven op de vraag of we alleen zijn in het universum”, stelde Ken Farley, die als wetenschapper betrokken is bij het project, eerder.

Voor de nieuwe verkenner ontwikkelde NASA ook een nieuwe landingstechnologie waarmee het voertuig plekken op Mars zal kunnen bezoeken die te riskant waren voor Curiosity.

De naam werd aangereikt door een scholier uit Virigina die een landelijke wedstrijd heeft gewonnen om de Marsverkenner te dopen. Totnogtoe ging die met de droge naam ‘Mars 2020' door het leven. Bedoeling is in juli te vertrekken, om in februari neer te strijken op Mars.



Er waren 28.000 deelnames aan de wedstrijd. De winnende scholier krijgt nu een uitnodiging om op Cape Canaveral in Florida de lancering bij te wonen.

Eerder vonden scholieren voor Amerikaanse Marsjeeps al namen uit zoals Sojourner, Spirit, Opportunity en Curiosity. Die laatste nam onlangs nog de scherpste panoramafoto van Mars ooit.