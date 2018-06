VN schetsen onheilspellend toekomstbeeld in uitgelekt rapport Redactie

14 juni 2018

Bron: AD.nl 3 Wetenschap & Planeet De opwarming van de aarde gaat sneller en verder dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit een uitgelekt rapport van de Verenigde Naties (VN). De huidige afspraken zijn niet voldoende om ernstige klimaatverandering tegen te gaan. De internationale organisatie komt daarom met de krachtigste waarschuwing tot nu toe.

"Als de uitstoot in het huidige tempo doorgaat, zal de door de mens veroorzaakte opwarming rond 2040 boven de 1,5 graden Celcius komen", stellen de onderzoekers van het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC). Dat zou verstrekkende gevolgen hebben, ook voor de economische groei.

In het Klimaatakkoord van Parijs, dat in 2015 werd opgesteld, stond een maximum van 1,5 graden opwarming als streven aangemerkt, met een uitloop tot 2 graden. Om dit doel te halen, werd onder meer vastgelegd dat het gebruik van fossiele brandstoffen volledig in de ban moest worden gedaan.

Waterstijging

Het verschil tussen 1,5 en 2 graden opwarming zou volgens het rapport een waterstijging van 10 centimeter betekenen. Bij het hogere waterniveau zouden tien miljoen meer mensen geraakt worden door overstromingen, stormen en zout water-schade aan gewassen.

174 landen ondertekenden het akkoord, wat als een groot succes werd gezien. Vorig jaar trokken de Verenigde Staten zich echter terug, omdat economische belangen volgens president Donald Trump voor het klimaat moesten gezet worden. Hij zei daarbij Amerikaanse fossiele brandstoffen een nieuwe impuls te willen geven.

Het rapport gebruikt de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het concludeert dat de doelen niet worden gehaald tenzij er "snelle en verstrekkende" veranderingen worden doorgevoerd in de wereldeconomie.

Het is volgens het rapport dus nog niet te laat om de doelen te halen. Tussen 2020 en 2050 zou er dan wel 60 procent meer wind-, water- en zonne-energie bij moeten komen. Hernieuwbare energie zou in dit scenario in 2050 tot 67 procent van het totaal toenemen.

Bomen bijplanten

Ook zou energie van kolen met tweederde teruggebracht moeten worden, en moet uitstoot die al in de lucht zit opgenomen worden. Hiervoor moeten overheden massaal bomen bij gaan planten, als het aan de onderzoekers ligt.

Op dit moment is de temperatuur al 1 graad gestegen ten opzichte van het ijkpunt. Elk decennium komen er zo’n 0,2 graden bij.

Het document zou pas dit najaar gepubliceerd worden, maar lekte vandaag uit naar persbureau Reuters.