VN leggen op klimaattop weinig bemoedigende vastellingen op tafel: “Voorbije decennium uitzonderlijke warmte” ADN

03 december 2019

17u19

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De voorbije tien jaar kenden we wereldwijd "uitzonderlijke warmte". En het afgelopen jaar, met zijn bosbranden, droogtes, hittegolven en orkanen, is een van de drie warmste jaren sinds de metingen in 1850 van start gingen. Dat zijn de weinig bemoedigende vaststellingen die de Verenigde Naties vandaag op de klimaattop in Madrid op tafel hebben gelegd.

Bijna 200 staten wonen in de Spaanse hoofdstad de 25e jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties bij. De top staat dit jaar in het teken van oceanen, met bijzondere aandacht voor het behoud van de oceanen en de biodiversiteit in het algemeen, en wordt daarom ook een "blue COP" genoemd.

Gevaren

Tussen januari en oktober dit jaar lag de temperatuur op onze aarde gemiddeld 1,1 graad Celsius hoger dan in de periode 1850-1900, zo meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), wat van 2019 het op een of twee na warmste jaar zal maken sinds de metingen. "Het decennium 2010-2019 is zo goed als zeker het warmste ooit gemeten", zo gaat de WMO verder.



De WMO somt een aantal gevaren van de opwarming van het klimaat op: "De stijging van de zeespiegel, de oceanen worden zuurder, het poolijs smelt, de ijskap in Groenland smelt. De opwarming gaat gepaard met extreme fenomenen zoals de overstromingen in Iran, de droogtes in Australië en Centraal-Amerika, de hittegolven in Europa en Australië, of nog de bosbranden in Siberië, Indonesië en Zuid-Amerika.”

Op de vlucht

Meer dan 10 miljoen mensen zijn in het eerste semester van 2019 hun huis ontvlucht, 70 procent van hen vanwege klimatologische rampen, zo voegt het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) daaraan toe.