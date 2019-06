Vliegtuigpassagiers filmen spectaculaire vulkaanuitbarsting ALE

18 juni 2019

09u53

In Mexico heeft de Popocatépetl een gigantische aswolk uitgespuwd en dat zorgde voor enkele spectaculaire beelden. De uitbarsting spuwde de aswolk bijna vijf kilometer hoog de lucht in. Enkele vliegtuigpassagiers konden de uitbarsting vastleggen met hun smartphone. Ondertussen Mexico’s nationaal centrum voor rampenpreventie kondigde code geel aan en raadt de inwoners aan om de regio te vermijden. Popocatépetl is trouwens het Nahuatl woord voor “Rokende Berg”.