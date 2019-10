Vliegen wordt (iets) duurder in Duitsland, klimaatmaatregel stuit op felle kritiek: “Onverantwoorde concurrentievervalsing” HAA

04 oktober 2019

18u59

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Duitse regering is van plan de vliegtaksen met een bedrag tot 17 euro te verhogen om de klimaatopwarming te helpen bestrijden. Dat blijkt uit een wetsontwerp dat persbureau DPA kon inkijken. De nieuwe regel zou volgend jaar ongeveer 300 miljoen euro extra inkomsten voor de Duitse staat moeten opleveren, en vanaf 2021 meer dan 500 miljoen euro per jaar.

De wet zou op 1 april 2020 van kracht worden. Het voorziet een verhoging van de vliegtaks met ongeveer 3 euro voor vluchten binnen Duitsland en de Europese Unie. Dat betekent dat de vliegtaks voor deze vluchten nu 10,43 euro per ticket zou bedragen.

Duurdere tickets

Voor vluchten tot 6.000 kilometer komt er 9 euro per ticket bij, wat zou neerkomen op 32,57 euro vliegtaksen. Voor nog langere vluchten zou de taks met ongeveer 17 euro stijgen en 58,63 euro bedragen. Aanvankelijk was er sprake van een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de vliegtaksen.



De taksen worden meestal rechtstreeks toegevoegd aan de vluchttarieven door de luchtvaartmaatschappijen, wat maakt dat de vliegtickets er dus duurder op zullen worden.

Luchtvaartindustrie

Op de vraag in hoeverre een belastingverhoging van de huidige omvang mensen zou ontmoedigen om te vliegen, antwoordde een woordvoerster van het ministerie van Financiën dat de maatregelen ter bescherming van het klimaat elk jaar zullen worden geëvalueerd, en indien nodig worden aangepast.

De verhoging van de vliegtaksen stuitte echter op hevige kritiek van de luchtvaartindustrie. Ralph Beisel van de Duitse luchthavenvereniging ADV sprak van een "onverantwoorde concurrentievervalsing".