Vlaming vindt water van de kraan minder lekker én ongezonder Martijn Peters

01 oktober 2020

16u56 0 Wetenschap & Planeet Waarom blijven we allemaal flessen drinkwater uit de winkel kopen, terwijl het gewoon uit onze kranen stroomt? Uit recent onderzoek van de UAntwerpen, Water-Link en het Vlaams Kenniscentrum Water is de reden daarvoor dar de Vlaming kraantjeswater minder lekker en ongezonder vindt.

Maar liefst 2 op de 3 Vlamingen drinken water uit een fles, dat toonde eerder onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij al aan. Daarmee staan we in de Europese top 5 van landen die het meeste flessenwater consumeren. Toch wel opmerkelijk, wetende dat flessenwater 100 keer duurder is dan kraantjeswater. Er is namelijk 3 liter water nodig om 1 liter flessenwater te produceren en het proces om dit tot een goed einde te brengen verbruikt 1.000 tot 2.000 keer meer energie dan de productie van kraantjeswater. En daarbij komt ook nog vaak een stevige CO2-uitstoot en plasticvervuiling bij kijken.

Geïntrigeerd door deze bevinding ging een team van wetenschappers op zoek naar de oorzaak van onze voorliefde voor drinkwater uit flessen. Die blijkt hoofdzakelijk het gevolg te zijn van de slechte reputatie van kraantjeswater. Dat zou volgens de Vlaming namelijk ongezonder én minder lekker zijn. Al helemaal als het water gerecycleerd is uit afvalwater. En dat terwijl het perfect veilig is. Maar flessenwater wordt onbewust ook nog altijd gezien als een vorm van status. Mensen zijn zonder probleem bereid om ettelijke euro’s neer te tellen voor een bekend watermerk. Het is zelfs gewoon de norm tijdens sociale aangelegenheden.

De onderzoekers stelden vast dat bepaalde groepen een sterkere voorkeur hadden voor flessenwater dan andere. Zo waren vooral mannen, ouderen en lager geschoolden meer geneigd om een fles op tafel te zetten. Het wantrouwen naar kraantjeswater toe was dan weer het grootst bij vrouwen en lager geschoolden. En er was ook een verschil tussen de provincies. Het meeste vertrouwen in de waterzuiveringstechnologie is terug te vinden in de provincie Antwerpen, terwijl het vertrouwen het laagst is in West- en Oost-Vlaanderen.

De oplossing ligt volgens de onderzoekers bij informeren en sensibiliseren om het wantrouwen om te buigen naar vertrouwen. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers aangetoond dat een breed maatschappelijk draagvlak essentieel is om over te gaan tot een ingeburgerd afvalwaterhergebruik. Echter is er nog weinig kwalitatief Vlaams sociaalwetenschappelijk onderzoek gebeurd naar dit thema. Iets wat nodig is om actiestrategieën te bedenken en draagvlak te creëren binnen een Vlaamse context in de toekomst. Zeker als we circulair watergebruik willen stimuleren.