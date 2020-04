Vlaanderen laaiend enthousiast over satelliettrein van Musk: “Alsof de Kerstman voorbij kwam gevlogen” LH KVDS KV

23 april 2020

22u20

Bron: Twitter 242 Wetenschap & Planeet Wie iets voor 22 uur naar de hemel keek, was getuige een indrukwekkend, uniek spektakel. SpaceX – het ruimtevaartbedrijf van Tesla-baas Elon Musk – lanceerde gisteren een reeks van 60 Starlink-satellieten in een baan om de aarde en die waren daarnet te zien vanuit ons land, tot groot enthousiasme van veel Vlamingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De satellieten waren met het blote oog goed te zien, aldus de gelukkige kijkers. “Met de verrekijker was het een waar feest”, zei weerman Frank Deboosere op Twitter.

Het was gisteren al de zevende keer dat er satellieten gelanceerd werden van het Starlink-project, dat supersnel internet moet aanbieden in elke uithoek van de aarde. In mei vorig jaar werden de eerste gelanceerd en in totaal moeten er 12.000 in een baan rond de aarde gebracht worden.



De satellieten zijn zichtbaar als een streep lichtjes. Volgens astronomen is die zichtbaarheid vandaag nog geen probleem, maar kan het wel een probleem worden als er nog meer satellieten bijkomen. Ze veroorzaken immers lichtvervuiling die het werk van astronomen bemoeilijkt.

Helderheid

Elon Musk liet gisteren echter weten op Twitter dat zijn bedrijf iets gaat doen aan de helderheid van de satellieten. Die heeft deels te maken met de manier waarop de zonnepanelen op de satellieten bevestigd zijn. De komende maanden zullen de panelen richting zon worden gedraaid, waardoor ze minder zichtbaar worden. De satellieten vliegen ook dicht bij de aarde en zijn vrij groot, waardoor ze licht reflecteren. Speciale zonneschermen zouden dat probleem moeten verhelpen.

Gezien! Alsof de Kerstman voorbij kwam gevlogen... 🤩 Sofie Lemaire(@ sofie_lemaire) link

Zo was ook radiomaakster Sofie Lemaire onder de indruk. “Gezien! Alsof de Kerstman voorbij kwam gevlogen”, tweette ze.

“Indrukwekkend! Wat een lange trein!", meldde iemand anders. Nog andere mensen meldden dat ook hun kinderen onder de indruk waren en dat de satellieten heel dicht bij elkaar te zien waren.

“Schitterend! Je zou bijna zeggen buitenaards, maar niet dus. Bedankt om dit soort gebeurtenissen te blijven aankondigen”, bedankte Twitteraar Frank Vanmeenen weerman Deboosere nog.

Eerste poging met de nachtmodus van mijn Pixel 4. Was gokken. Vanuit Lanklaar, Limburg pic.twitter.com/xqLCZAB0dm (Koen) Willen we 1.5m afstand houden?(@ KoenWillen) link

Foto vanuit Nieuwerkerken (lim) met gsm. pic.twitter.com/Oxdm1GuAHE DIRK WUESTENBERG(@ DIRKIETJE67) link

Door het enthousiasme van de kindjes de instellingen van het fototoestel helemaal verklooid, maar het was prachtig! 'Over hoeveel uur zijn ze hier terug?' 'Komen er nog satellieten?' Dat wordt een extra uurtje #thuisonderwijs, morgen. #Starlink6 pic.twitter.com/dz6MPF6ukM Philippe Smet(@ pfsmet) link

Juist een trein in de lucht zien passeren. ‘ t Was weer eens iets anders dan op het spoor. #Starlink6 Nathalie(@ _x_Nathalie_x_) link

hoe onwijs gaaf was dit zeg??? echt magisch#Starlink6 Hanne(@ HanneVerleysen) link