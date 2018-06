Vissers doden (bedreigde) dolfijnen en zeehonden om ze te gebruiken als aas ADN

08 juni 2018

11u50

Bron: Science Daily 0 Wetenschap & Planeet Onderzoekers trekken aan de alarmbel over een ongelofelijke praktijk: vissers die dolfijnen, zeehonden en otters doden en slachten om dan te gebruiken als aas om onder meer haaien te vangen. Dat blijkt uit een rapport gepubliceerd in het blad Frontiers in Marine Science naar aanleiding van de WereldOceaanDag vandaag. Onder de dieren die als aas worden gebruikt, zijn ook bedreigde soorten.

Bijvangst – de incidentele vangst van dolfijnen, zeeschildpadden, vogels en andere niet specifiek geviseerde soorten – is een bekend probleem. Veel minder bekend is de wijdverspreide praktijk van bewust zeezoogdieren vangen om ze te gebruiken als aas. En toch blijkt uit de studie dat sinds 1970 in niet minder dan 33 landen meer dan 40 soorten zeezoogdieren als aas zijn gebruikt. Meer dan 80% daarvan was bewust gevangen en gedood. Vooral in Latijns-Amerika en Azië worden de zeezoogdieren geviseerd.

Van de 42 soorten waarvan de wetenschappers weten dat ze worden gebruikt als aas staat een kwart op de rode lijst van bedreigde diersoorten, zoals de witbuikdolfijn, de Indiase Gangesdolfijn en de Chinese witte dolfijn. Twee derde wordt gebruikt om haaien te vangen. Vlees van dolfijnen en zeehonden geeft immers veel bloedgeur af en daar komen de haaien gretig naartoe. De jacht op haaien is wereldwijd toegenomen door de grotere vraag naar haaienvinnen in China.

Dat het doden van zeedieren voor lokaas een hele populatie in gevaar kan brengen, zag dokter Vanessa Mintzer, die de studie leidde, met eigen ogen in het Amazonegebied. “Gedood worden om ingezet te worden als aas voor de meervalvangst is de grootste bedreiging voor rivierdolfijnen - botos - in de Amazone”, legt Mintzer uit. “Met een globaal onderzoek wilden we zien of en waar ook andere soorten worden gedood om als aas te dienen.” En ja hoor.

Omdat het om een clandestiene en illegale activiteit gaat, ontbreken harde cijfers. De onderzoekers vrezen dan ook dat ze slechts een topje van de ijsberg belichten. Ze roepen andere wetenschappers op om mee betere data over de praktijk te verzamelen, zodat het effect op de nu al kwetsbare populaties van waterzoogdieren beter kan beoordeeld worden. “Het duurde jaren om te bepalen dat de jacht op de botos onhoudbaar was en nu is het alle hens aan dek om de dolfijnen te redden. We moeten snel andere zwaar getroffen populaties identificeren voor het te laat is.”