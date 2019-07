Virtual reality helpt in ontwikkeling nieuwe medicijnen PVZ

15 juli 2019

Virtual reality (VR) is vooral gekend als populair gadget in de gamewereld. Maar de mogelijkheden van de technologie gaan verder dan dat. Virtual reality wordt nu ook ingezet in de medische sector bij de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Het ontwikkelen van medicijnen is normaal een erg complex en intensief proces, en om dat proces te vereenvoudigen, slaan wetenschappers nu een niet-traditionele weg in. Sinds kort werken ze namelijk samen met technici uit de gamewereld. De wetenschappers van C4X Discovery kunnen nu gebruik maken van de VR-techniek om de complexe moleculenstructuren van medicijnen te visualiseren. Het programma staat hen bovendien toe om in die gevisualiseerde structuren een specifiek deeltje te verplaatsen en te zien hoe de moleculen reageren op bepaalde stimulansen.

Het doel van de techniek is om de moleculenstructuur technologisch te ontwerpen en te optimaliseren alvorens het medicijn in de praktijk te ontwikkelen. Volgens de onderzoekers moet de technologie helpen om het aantal fouten die normaal bij medicijnontwikkeling komen kijken, te reduceren. Het ontwikkelen van een volwaardig geneesmiddel neemt normaal 10-12 jaar in beslag en kost gemiddeld 2,3 miljard euro.

De onderzoekers van C4X Discovery willen de tijd die men normaal nodig heeft bij het creëren van nieuwe medicijnen beperken en de werklast voor de wetenschappers vergemakkelijken. Bovendien staat de technologie toe dat mensen op verschillende locaties samenwerken aan hetzelfde model, wat de kennis van verschillende onderzoekscentra moet kunnen bundelen.

Andere toepassingen

Virtual Reality vond al eerder zijn weg naar de medische sector. Zo wordt de techniek ingezet bij medische opleidingen waarbij studenten de anatomie van het lichaam kunnen leren door middel van simulaties. Ook chirurgen maken er gebruik van om gecompliceerde operaties te oefenen.