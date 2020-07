Virgin Galactic geeft inkijk in ruimteschip voor toeristen, met spiegel waarin passagiers “zichzelf door de ruimte kunnen zien bewegen op nooit eerder geziene manier” HLA

29 juli 2020

08u17

Bron: The Guardian, AFP 0 Wetenschap & Planeet Virgin Galactic, het ruimtetoerismebedrijf van de Britse miljardair Richard Branson, heeft het interieur van de VSS Unity, een ruimteschip voor toeristen, voorgesteld aan de wereld. Aan boord is plaats voor zes passagiers die tijdens de vlucht naar buiten kunnen kijken door twaalf ronde ramen.

Tijdens een virtuele rondleiding lichtte het Britse ruimtevaartbedrijf een tipje van de sluier op over wat ruimtetoeristen kunnen verwachten van een vlucht met de VSS Unity. Elke stoel aan boord van het ruimteschip is speciaal ontworpen om de vlucht optimaal te ervaren, aldus Virgin. Het relax-mechanisme moet de astronauten optimaal positioneren tegen de impact van de zwaartekracht bij de lancering en de landing. Eens het schip in positie is, zullen de passagiers zich kunnen losmaken en zich vrij kunnen bewegen door de cabine. Achterin bevindt zich een grote, ronde spiegel “zodat onze klanten zichzelf door de ruimte kunnen zien bewegen op een nooit eerder geziene manier”, vertelde George Whitesides, ruimteofficier bij Virgin Galactic.

(Lees verder onder de foto)

Een datum voor de eerste commerciële vlucht met het toestel is er nog niet, maar volgens het bedrijf schreven zich al 600 klanten in om mee te vliegen. Kostprijs van een ticket: 250.000 dollar (zo’n 213.000 euro). Minstens 400 anderen zouden al interesse hebben getoond, zei Whitesides. Ook Richard Branson, de oprichter van Virgin, zou meevliegen tijdens die eerste vlucht.

Het toestel zal opstijgen vanop de lanceerbasis in de Amerikaanse staat New Mexico, en zal zijn passagiers op 90 minuten tijd tot 97 kilometer hoogte brengen.

(Lees verder onder de foto)

Het bedrijf maakte nog geen winst en de lancering van de VSS Unity werd al enkele keren uitgesteld. Vorig jaar, na het ophalen van 60 miljoen pond (66 miljoen euro) zei Branson dat hij hoopte de eerste vlucht te kunnen maken “binnen enkele maanden, niet jaren”.

Naast Virgin Galactic werken ook ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk en Boeing aan plannen om toeristen naar de ruimte te brengen.

