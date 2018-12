Virgin Galactic doet geslaagde test in aanloop naar ruimtetoerisme ttr

13 december 2018

17u49

Bron: belga 0 Wetenschap & Planeet Virgin Galactic, het ruimtetoerismebedrijf van de Britse miljardair Richard Branson, heeft vandaag naar eigen zeggen zijn SpaceShipTwo, alias VSS Unity, succesvol uitgetest. "Wielen staan stil, SpaceshipTwo. Welkom terug op Aarde", klonk het in een tweet.

Vanuit de Mojave-woestijn in Californië vertrok het raketvliegtuig met als testpiloten Mark "Forger" Stucky en Rick "C.J." Sturckow even na 17.00 uur Belgische tijd met het moedervliegtuig vMS Eve. Op 13 km hoogte "dropte dit het SpaceShip. Na een vrije val steeg het met zijn motoren tot minstens een hoogte van 80 km, of de grens van de ruimte. Om dan veilig terug te keren.

De geslaagde test is een opsteker voor de plannen van Branson en co om toeristen kort even in de ruimte te brengen.

