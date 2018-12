Virgin Galactic doet geslaagde test in aanloop naar ruimtetoerisme ttr

13 december 2018

17u49

Bron: belga 0 Wetenschap & Planeet Virgin Galactic, het ruimtetoerismebedrijf van de Britse miljardair Richard Branson, heeft vandaag naar eigen zeggen zijn SpaceShipTwo, alias VSS Unity, opnieuw succesvol uitgetest. “Wielen staan stil, SpaceshipTwo. Welkom terug op Aarde”, klonk het in een tweet nadat het raketvliegtuig sneller en hoger dan ooit tevoren was gevlogen.

Vanuit de Mojave-woestijn in Californië vertrok het raketvliegtuig met als testpiloten Mark “Forger” Stucky en Rick “C.J.” Sturckow even na 17.00 uur Belgische tijd met het moedervliegtuig VMS Eve. Op 13 km hoogte “dropte” dit het SpaceShipTwo. Na een vrije val steeg dit met zijn eigen motoren tot meer dan 80 km hoog. Die hoogte is voor Virgin Galactic de grens van de ruimte. Daarna keerde het SpaceShipTwo veilig terug.

De geslaagde vierde test met het ontsteken van de raketmotoren is een opsteker voor de plannen van Branson en co om toeristen kort even in de ruimte te brengen. De volgende stap is naar eigen zeggen het simuleren van het gewicht van de passagiers die het ruimtevliegtuig moet meevoeren. Dat zal gebeuren met vier wetenschappelijke nuttige ladingen die deel uitmaken van een programma van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

Virgin Galactic zegt dat reeds meer dan 600 mannen en vrouwen van over de hele wereld een zitje hebben gereserveerd. Het bedrijf wou naar verluidt niets zeggen over mogelijke Belgische reislustigen.

