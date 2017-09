Vier op de tien Duitse jongeren weet niets over Auschwitz 22u03

Bron: thelocal.de 0 REUTERS Overlevenden van het concentratiekamp bezoeken Auschwitz-Birkenau, waar meer dan een miljoen mensen werden gedood tussen 1941 en 1945. Wetenschap & Planeet Slechts 59 procent van Duitse tieners tussen de veertien en zestien jaar weten dat Auschwitz-Birkenau een dodenkamp van de nazi's was, zo blijkt uit een studie waarvan de resultaten vandaag werden bekendgemaakt. Het onderzoek van het Körber Instituut voor sociale wetenschappen toont aan dat minder dan de helft (47 procent) van de 14- tot 16-jarigen wel al eens hadden gehoord over het concentratiekamp waar meer dan een miljoen mensen werden gedood tussen 1941 en 1945.

De 17-plussers deden het beter: drie op tien in deze leeftijdsgroep wist niets over Auschwitz. Over de hele Duitse bevolking weet 86 procent wat er zich in het kamp heeft afgespeeld.

"We vinden het zorgwekkend dat steeds minder Duitse deelstaten geschiedenis als een apart vak bieden in de middelbare school", stelt Sven Tetzlaff van de afdeling onderwijs van het Körber Instituut. "Dat is volgens mij één van de redenen waarom zo opvallend veel scholieren niets weten over Auschwitz".

De studie richtte zich op het belang dat Duitsers aan het vak geschiedenis hechten. Er werden 1.009 Duitsers vanaf 14 jaar ondervraagd, onder hen 502 scholieren. Uit de rondvraag bleek dat 95 procent van de Duitsers geschiedenislessen belangrijk tot zeer belangrijk vinden. De meesten willen dat leerkrachten de kinderen leren kritisch te denken en lessen leren die ze vandaag kunnen toepassen.

De bevraagde scholieren oordeelden dat de kwaliteit van hun geschiedenislessen goed is. Driekwart vond dat geschiedenis helder wordt onderwezen, 69 procent vond de lessen stimulerend en gevarieerd. "Jonge mensen kan je een passie voor geschiedenis doorgeven wanneer het te maken heeft met henzelf en hun leven", besluit Tetzlaff.