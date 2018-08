VIDEO. Vuurbal verlicht avondhemel boven Australië DVDA

29 augustus 2018

16u11

Bron: VTM NIEUWS 0

In Perth, in het westen van Australië, is gisterenavond een vuurbal waargenomen in de lucht. Inwoners van de stad konden het natuurfenomeen vastleggen op video. De vuurbal was zichtbaar rond 19.40 uur 's avonds. Een vuurbal ontstaat wanneer een brokstuk(je) uit de ruimte in de atmosfeer belandt en verbrandt.