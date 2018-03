VIDEO. “Plastic, plastic en nog eens plastic: Britse duiker filmt zee van afval bij toeristische trekpleister Bali ADN

06 maart 2018

13u53

Bron: The Guardian 13 Wetenschap & Planeet Een occasionele tropische vis. Daar moest de Britse duiker Rich Horner het dan maar mee doen toen hij zich in het water waagde aan een ooit zo mooie duikplaats nabij de Indonesische toeristische trekpleister Bali. Intussen zetten de autoriteiten alles op alles om het bezoedelde paradijs van weleer van de ondergang te redden, maar zonder veel succes.

In de video is te zien hoe de Brit zich een weg baant door de zee van afval. “Plastic zakken, plastic flessen, plastic potjes, plastic emmers, plastic rietjes, plastic mandjes, nog wat plastic zakjes, plastic, plastic, plastic”, schreef de duiker verbouwereerd op Facebook bij de schokkende beelden.

"Poetsstation"

Die werden gemaakt aan duiksite Manta Point, een plekje in de zee dat doorgaans geregeld bezocht wordt door grote aantallen manta's, die er zich van hun parasieten laten ontdoen door de kleinere visjes die er normaal in groten getale aanwezig zijn. Maar in de video passeren slechts een paar verdwaalde visjes en valt slechts een eenzame manta te spotten. “Verrassing, verrassing. Er waren helemaal niet veel manta's in dit ‘poetsstation’”, zucht Horner. Volgens de Brit zien duikers geregeld wel wat “wolken plastic” passeren in de zee maar wat hij deze keer zag, sloeg ook hem compleet met verstomming.

Tweede grootste plasticvervuiler

Allerhande afval overspoelt het bekende vakantie-eiland al maandenlang. De plastic zondvloed hoopt zich op aan de stranden. Dagelijks zijn honderden poetsers in de weer en rijden trucks af en aan om de tonnen afval weg te voeren. Maar het blijft maar komen.

Indonesië produceert intussen nog steeds een slordige 130.000 ton plastic en afval elke dag. Ongeveer de helft daarvan komt op stortplaatsen terecht, de rest wordt ofwel illegaal opgebrand of gedumpt in rivieren en zeeën. Het land is nu de tweede grootste plasticvervuiler ter wereld, na China.