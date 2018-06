VIDEO: Meteoor zo groot als auto ontploft boven Botswana sam

10 juni 2018

11u03

Bron: Daily Mail/Sky and Telescope 0 Wetenschap & Planeet In het Zuid-Afrikaanse Ottosdal heeft een bewakingscamera op 2 juni een meteoor gefilmd zo groot als een kleine auto. Het gaat om asteroïde 2018 LA, die eerder ZLAF9B2 werd genoemd.

Barend Swanepoel zag de rode vuurbal op de terugweg van zijn buurman Vicus van Zyl, en vertelde hem de beelden van zijn bewakingscamera eens te bekijken. "Het voordeel was dat ik hem in kleur zag, en dat was niet zoals op de camerabeelden", vertelt Swanepoel. "Het was een vallende vuurbal met een rode staart achter. Ik dacht dat het grasland in brand zou vliegen."

De meteoor was twee tot vijf meter groot en stortte neer met een snelheid van 17 kilometer per seconde. Hij ontplofte boven Botswana, slechts twee seconden voor de impact. Medewerkers van de NASA hadden de asteroïde acht uur daarvoor opgemerkt en besloten dat de ruimterots geen gevaar vormde.

De boerderij waar deze beelden werden gemaakt, ligt zo'n 300 kilometer van Botswana.

