VIDEO. Met dit futuristische ruimteschip zou NASA Venus kunnen verkennen

18 oktober 2018

Bron: Fox News 0 Wetenschap & Planeet De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft simulaties vrijgegeven van een Jules Verne-achtig ruimteschip waarmee ze de planeet Venus zou kunnen verkennen.

Volgens het departement Systems Analysis and Concepts Directorate (SACD) van de NASA is Venus – de tweede planeet van ons zonnestelsel, gezien vanaf de zon – een belangrijke bestemming voor ontdekkingsreizen in de ruimte. Maar er zijn enkele uitdagingen aan verbonden. “Hoewel de interne geologie vergelijkbaar is met die van de aarde, is het er zo heet dat zelfs lood gewoon zou smelten”, klinkt het. “De oppervlakte is bedekt met kraters, vulkanen, bergen en lavavlaktes.”

Zwavelzuur

De atmosfeer van Venus bestaat voornamelijk uit koolstofdioxide met dikke wolken van zwavelzuur die de hele planeet afschermen en een broeikaseffect creëren. De kleine hoeveelheid energie van de zon die erdoor raakt in combinatie met de hitte die de planeet zelf uitstoot, maakt de oppervlakte een van de heetste plaatsen in ons zonnestelsel.





Maar er is ook iets hoopgevends. In de hogere atmosfeer van de planeet – op 50 kilometer – zijn de omstandigheden minder vijandig. Er is een luchtdruk, een zwaartekracht en een bescherming tegen schadelijke straling vanuit de ruimte die vergelijkbaar is met die van onze aarde. Een licht ruimtetuig zou instrumenten in die hogere atmosfeer kunnen brengen en zelfs een habitat voor een team van 2 astronauten, die een maand lang de planeet zouden kunnen bestuderen. (lees hieronder verder)

Volgens NASA zou het minder lang duren om zo een missie tot een goed einde te brengen dan een bemande missie naar Mars. Er zijn zelfs al ontwerpen voor het ruimtetuig dat daarvoor gebruikt kan worden: een High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC). Uitdagingen worden het aan- en afkoppelen boven onze aarde en Venus, het ontplooien van de luchtschepen boven Venus en het beschermen van de zonnepanelen voor het zwavelzuur in de atmosfeer van de bloedhete planeet. Een timing voor een potentiële missie is er niet.

Robots

Het zou in elk geval niet de eerste keer zijn dat de mens zijn meest nabijgelegen buurplaneet verkent. Er zijn de jongste decennia al meer dan 40 onbemande ruimtetuigen naar Venus vertrokken, die rond de planeet cirkelden om er meer informatie over te pakken te krijgen. Enkele robots daalden ook af in de atmosfeer, maar geen enkele hield het er langer dan 2 uur uit.

Ook de Russen spelen met het plan om opnieuw naar Venus te gaan: met Venera-D. De NASA verleent daar haar medewerking aan. “We zijn nog maar in een brainstormfase, er wordt nog niets gebouwd”, aldus planetair geoloog Tracy Gregg van de universiteit van Buffalo die daarbij betrokken is aan ruimtemagazine Space.com. “We willen eerst bepalen welke wetenschappelijke vragen de missie moet beantwoorden. De allervroegste lanceringsdatum is 2026.”

