VIDEO. Kijk hoe een Japans ruimtetuig schiet op asteroïde Ryugu

Kijk hoe een Japans ruimtetuig schiet op asteroïde Ryugu Japanse sonde Hayabusa2 onderzoekt asteroïde Ryugu

06 maart 2019

13u09

Bron: JAXA 0

De sonde Hayabusa2 is erin geslaagd kort neer te strijken op asteroïde Ryugu en een projectiel af te vuren. Op deze beelden die het Japanse ruimteagentschap JAXA heeft vrijgegeven is duidelijk te zien hoe de sonde een lichte impact maakt op de rotsachtige formatie. De missie van deze sonde is al enkele jaren bezig, maar dit korte moment was voor de wetenschappers het absolute hoogtepunt.