VIDEO. Hobbyduiker maakt unieke beelden van levende octopus in de Noordzee

16 oktober 2018

15u18

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet Hij wist meteen dat het een bijzondere ontdekking was. Maar dat het zó speciaal zou zijn, daar kan Nederlander Mark Barto (50) niet bij. De hobbyduiker spotte afgelopen weekend een inktvisachtige voor de kust bij Callantsoog , maakte opnames van het beest en stelde later tot zijn grote verbazing vast dat hij er als eerste in is geslaagd een kleine achtarmige octopus in de Noordzee te filmen.

“Het is in één woord geweldig. Puur genieten", roept Barto enthousiast door de telefoon. Die staat roodgloeiend. “Volgens deskundigen van Naturalis (het Nederlandse nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit, red.) werd nooit eerder een kleine achtarmige octopus levend gespot in de Noordzee. Vissers vinden af en toe wel dode exemplaren in hun netten, en ze spoelen ook wel eens aan op het strand. Maar beelden van een levend dier waren er tot nu toe blijkbaar niet.”

De hobbyduiker, in het dagelijks leven adviseur bedrijfsvoering, maakte zijn unieke beelden zaterdag tijdens een duik in de buurt van het scheepswrak Emden 3, een oud stoomschip dat zwaar beschadigd in de Noordzee ligt voor de kust van Schagen. De zee was die dag redelijk ruig. Daarom moest de duiker redelijk dicht bij de kust blijven. “Maar goed ook”, grinnikt de Nederlander. “Anders had ik de octopus waarschijnlijk nooit gezien.”

“Ik dacht eerst dat het een pijlinktvis was of een sepia die ik heel af en toe in het voorjaar ook wel eens in Zeeuwse wateren zie”, vervolgt hij. “Maar die schieten weg zodra je ze benadert. Dit roodbruine exemplaar zat heel rustig op de zeebodem en bleef ook zitten toen ik dichterbij kwam. Hij liet mij rustig foto’s nemen en filmen, sprong af en toe een meter verder, om dan opnieuw kalm te poseren voor mijn camera.”

De opnames waren intussen automatisch geüpload op de website van de stichting Brave Water Foundation. Die identificeerde de inktvisachtige als een kleine achtarmige octopus. De biologen reageerden enthousiast, zijn licht jaloerse mededuikers zo mogelijk nog meer. “We hebben aan boord een klein feestje gevierd en zijn zondagmorgen toen het nog donker was - inktvissen zijn nachtdieren - het water weer in gegaan in de hoop hem opnieuw te spotten. Helaas. Ook daarna namen we hem niet meer waar."

Daardoor is Barto nóg blijer met zijn opnames van de kleine achtarmige octopus. “Ik ben ook trots dat ik een stukje kennis heb kunnen toevoegen aan de mariene biologie", zegt de hobbyduiker.

