VIDEO: Graatmagere ijsbeer sleept zich voort met laatste krachten terwijl de dood om de hoek loert TT

17u22

Bron: National Geographic 0 National Geographic De uitgehongerde ijsbeer sleept zichzelf op drie poten voort. Wetenschap & Planeet Het waren de meest huiveringwekkende beelden die hij ooit schoot, maar hij moest ze maken. Om de wereld te laten zien wat de klimaatopwarming teweeg kan brengen, zegt National Geographic-fotograaf Paul Nicklen. Hij filmde onlangs hoe een uitgehongerde ijsbeer in Canada zichzelf op drie poten voortsleepte, op zoek naar uitstel van de naderende dood.

Hartverscheurend zijn de beelden die Nicklen maakte toen hij met de dierenbeschermingsgroep Sea Legacy aankwam op de Canadese Baffin-eilanden, in het noorden van het land. Te zien is hoe een graatmagere ijsbeer zichzelf tergend langzaam voortsleept op zoek naar het broodnodige voedsel.

Het dier, vel over been, met loshangende vacht en met een poot die verlamd lijkt, zet zijn laatste krachten in om zichzelf op te tillen om tussen het materiaal van Inuït-vissers iets eetbaars terug te vinden. Tevergeefs, want na de zoektocht valt het dier uitgeput op de grond.

"Daar stonden we dan, te huilen terwijl we aan het filmen" waren, zegt Nicklen aan National Geographic. Hij is een ervaren natuurfotograaf die van het documenteren van ijsberen zijn levenswerk heeft gemaakt. Eerder al deelde hij beelden van dode ijsberen die geen voedsel meer konden vinden.

"Heb geen kilo's voedsel bij"

Waarom hij niet tussenkwam, vroegen veel volgers hem nadat hij de beelden op zijn sociale media postte. "Ik dacht er uiteraard zelf ook aan, maar ik heb natuurlijk geen kalmeermiddel bij of tweehonderd kilo zeehondenvlees." Volgens Nicklen zou het dier voeden zijn doodsstrijd bovendien alleen maar gerekt hebben en is het voederen van ijsberen verboden in Canada.

Nicklen wil de wereld naar eigen zeggen laten zien "hoe het eruitziet wanneer wetenschappers zeggen dat beren zullen uitsterven." Op die manier is het dier toch niet voor niets gestorven. "Ze gaan omkomen door verhongering. Dit is hoe een uitgehongerde beer eruitziet."

In verschillende studies zijn de negatieve gevolgen van de klimaatopwarming voor ijsberen en hun leefgebied al herhaaldelijk vastgelegd. Doordat het poolijs zich sneller terugtrekt, moeten de dieren elk jaar vroeger aan land gaan en kunnen ze niet opnieuw de zee op. Daardoor hebben ze telkens minder toegang tot eten en vergroot de kans dat ze verhongeren. Volgens het WWF zijn beren tegen het einde van de zomer telkens magerder.