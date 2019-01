VIDEO. Dit is de achterkant van de maan: grillig en met talrijke kraters DVDA ADN

11 januari 2019

09u57

Bron: Belga, Reuters 0 Wetenschap & Planeet Chinese onderzoekers hebben de allereerste beelden van de achterkant van de maan gelost. Het zijn 360° beelden, die tonen hoe de oppervlakte eruitziet. De omgeving kenmerkt zich door talrijke kraters van uiteenlopende grootte. Een grote uitdaging voor het plannen van de route die robotjeep Yutu-2 moet volgen.

Begin dit jaar landde er voor het eerst in de geschiedenis een onbemande Chinese ruimtesonde op “the dark side of the moon”, meer dan vijftig jaar na de eerste maanlanding.



Chang’e 4 landde op 3 januari in een gigantische inslagkrater aan de zuidpool, met als gevolg een historische landing en een grote technologische doorbraak. Minuten na de landing stuurde de sonde de eerste beelden naar de aarde. Die revolutionaire beelden tonen voor het eerst de structuur van de achterkant van het maanoppervlak.

Transmissiesatelliet

Chinese experten bestempelden de missie vooraf als zeer veeleisend. De grote moeilijkheid was onder meer de communicatie met de aarde, omdat vanop de achterkant van de maan geen rechtstreekse radioverbinding mogelijk is.



Daarom brachten de Chinezen al in mei de transmissiesatelliet Queqiao (‘Eksterbrug’) in stelling, om signalen uit de radioschaduw door te kunnen sturen. De 360° beelden werden teruggestuurd via dezelfde satelliet, die opereerde op ongeveer 455.000 kilometer van de aarde, waar het zowel de aarde als de verste kant van de maan kan zien.

China noemt zijn missie naar de achterzijde van de Maan een “compleet succes”, zo heeft het staatspersbureau Xinhua vandaag gemeld. De maanmissie moet bewijzen dat China’s ambitieuze ruimtevaartprogramma grote vooruitgang boekt. Een nieuw ruimtestation is een andere belangrijke pijler van dat programma. Onderzoekers gaan alvast nu met de beelden aan de slag om het grondoppervlak grondig te kunnen analyseren en meer achtergrondinformatie te vergaren om zo’n station te kunnen bouwen.