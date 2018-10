VIDEO. Deze robot lijkt op een mens en kan moeiteloos hindernissen nemen KVDS

13 oktober 2018

15u13

Bron: Tweakers, Boston Dynamics 0

Het Amerikaanse bedrijf Boston Dynamics – dat in handen is van het Japanse Softbank – heeft een nieuwe versie van zijn Atlasrobot klaar en die lijkt in zijn bewegingen nog meer op een mens. Waar hij eerder toonde hoe hij over boomstammen kon springen en een achterwaartse salto kon maken, kan de robot nu ook platforms van verschillende hoogtes detecteren en succesvol nemen. Dat doet hij door zijn gewicht te verplaatsen met zijn benen terwijl hij zijn stabiliteit bewaart met behulp van zijn romp en zijn armen, precies zoals als een mens. Op termijn zou de robot ingezet worden voor reddingsacties in gebieden waar het voor de mens moeilijk komen is of onveilig.