VIDEO. Beangstigende beelden tonen ravage die drone kan aanrichten bij vliegtuig KVDS

21 december 2018

09u42 0 Wetenschap & Planeet De beslissing om de luchthaven London Gatwick meer dan 30 uur te sluiten nadat er drones waren gespot, lijkt niet overdreven. Onderzoekers van de universiteit van Dayton in de Amerikaanse staat Ohio deden eerder dit jaar tests om te zien welke schade een drone kon aanrichten bij een vliegtuig. En de beelden zijn vrij beangstigend.

De onderzoekers van het Impact Physics Lab wilden eigenlijk weten wat het verschil was tussen de impact van een vogel en die van een drone op de vleugel van een vliegtuig. Ze gebruikten daarvoor een vogel uit gel, een doorsnee hobbydrone en de vleugel van een standaard passagiersvliegtuig. Uit de test bleek dat zelfs een kleine drone een ernstig risico vormde voor een vliegtuig.

Volle vlucht

“De drone spatte niet uiteen toen hij de vleugel in volle vlucht raakte”, aldus onderzoeker Kevin Poormon van het Impact Physics Lab. “In de plaats scheurde hij de vleugel open, dreef hij zich naar binnen en beschadigde hij de interne structuur aanzienlijk.”





Het lab doet al 40 jaar tests met vogels en bracht de schade die de dieren kunnen toebrengen al uitgebreid in kaart. “Drones wegen ongeveer evenveel als sommige vogels. Het aantal hobbydrones neemt fors toe en dat betekent dat ook het risico op een rampzalig ongeval stijgt. Het is een kwestie van tijd eer een drone eens aanzienlijke schade aanricht bij een bemand vliegtuig.”