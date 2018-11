VIDEO. Astronaut filmt vanuit het ISS hoe raket de ruimte wordt in geschoten HA

25 november 2018

09u49

Bron: ESA, YouTube 0

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een video vrijgegeven van de lancering van een Russische onbemande draagraket op 16 november in Kazachstan. Het bijzondere aan de beelden is dat ze geschoten werden vanuit het internationaal ruimtestation ISS. Astronaut Alexander Gerst deelde de timelapse op Twitter. In het filmpje is goed te zien hoe de raket en de cargo van elkaar losgekoppeld worden, en die eerste naar de Aarde terugkeert. Het ISS bevond zich op dat moment op ruim 400 kilometer van de onbemande Soyuz.

