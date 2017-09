Verste komeet ooit ontdekt op 2,4 miljard kilometer van aarde HA

12u52

Bron: ANP 0 NASA Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben de verste komeet ooit ontdekt. Het rotsblok vliegt op maar liefst 2,4 miljard kilometer afstand van de aarde. Dat is voorbij de planeet Saturnus.

De komeet heeft de naam K2 gekregen. Hij is ongeveer 20 kilometer groot. Voor een komeet is dat gemiddeld. Eromheen zit een stofwolk van bijna 130.000 kilometer in doorsnee, ongeveer tien keer zo groot als de aarde.

Zo'n wolk ontstaat wanneer een komeet dichter bij de zon komt. De temperatuur loopt dan iets op en vaste stoffen op het oppervlak worden vluchtig. Het ijs op de komeet is nog stijf bevroren. In het gebied waar hij nu is, is het ongeveer 260 graden onder nul.

About 1.5 billion miles from the Sun beyond Saturn's orbit, @NASAHubble saw its farthest active inbound comet ever: https://t.co/XeYtnmpeTm pic.twitter.com/6YNrZVQG0A — NASA (@NASA) 27 september 2017

De komeet komt uit de Oortwolk, een gebied rondom ons zonnestelsel, ver voorbij de planeten. In die regio, vernoemd naar de Nederlander Jan Oort, zitten waarschijnlijk honderden miljoenen kometen. De K2 is daar waarschijnlijk 4,6 miljard jaar geleden ontstaan, tegelijk met ons zonnestelsel. Vermoedelijk is hij miljoenen jaren geleden vertrokken uit dat gebied, en komt hij nu voor het eerst bij de planeten.



In de komende jaren vliegt de K2 verder. Rond 2020 komt hij het dichtst bij de zon, net voorbij Mars. Daarna vliegt hij weer weg.



De komeet werd in mei ontdekt met een telescoop op Hawaï. De wetenschappers gebruikten daarna de ruimtetelescoop Hubble om betere beelden te krijgen. Toen ze verder zochten, bleek dat de komeet in 2013 ook al was waargenomen, maar de beelden waren toen zo vaag dat hij over het hoofd werd gezien.