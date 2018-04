Verschil tussen vriend en beste vriend heeft te maken met 2 dingen volgens nieuwe studie KVDS

08 april 2018

13u08

Bron: Journal of Social and Personal Relationships, Business Insider 24 Wetenschap & Planeet Heb je je ook al eens afgevraagd wanneer je een vriend je beste vriend mag noemen? Een nieuwe studie geeft daar een antwoord op en het blijkt allemaal neer te komen op 2 dingen.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Social and Personal Relationships en geleid door communicatieprofessor Jeffrey A. Hall van de universiteit van Kansas. Hij voerde eigenlijk twee studies uit: eentje met 355 volwassenen die pas verhuisd waren naar een nieuwe plaats en eentje met 112 eerstejaarsstudenten van een hogere opleiding.

In de eerste studie vroeg Hall de deelnemers om iemand voor de geest te halen die ze pas hadden ontmoet. Ze moesten zeggen hoeveel tijd ze al samen hadden doorgebracht, hoe close ze zich voelden met die persoon en waar ze die zouden situeren op een schaal van kennis tot beste vriend. In de tweede studie moesten deelnemers twee personen voor de geest halen die ze pas ontmoet hadden en volgde twee keer een terugkoppelen tijdens de eerste 9 weken van het academiejaar. Elke keer moesten de studenten dan aangeven hoeveel tijd ze samen hadden doorgebracht en hoe ze de relatie zouden karakteriseren.

Wat bleek nu? De eerste belangrijke factor in het opdelen van vriendschappen bleek te maken te hebben met de tijd die je samen doorbrengt. Er was 50 uur nodig om van een kennis naar een losse vriend te gaan, 90 uur om er een echte vriend van te maken en maar liefst 200 uur om te kunnen spreken van een beste vriend. Maar dat was niet het enige dat speelde.

Collega's

Denk maar aan je collega’s of je medestudenten op school: hen zie je veel, maar zij zijn niet noodzakelijk vrienden. Ook de inhoud van de gesprekken speelde een rol. Want praten over koetjes en kalfjes was niet genoeg. Samen dingen doen, spelletjes spelen, tv kijken, elkaar bijpraten en het hebben over betekenisvolle dingen, speelden volgens de studie óók een belangrijke rol in het definiëren van vriendschappen.

Dat strookt met eerder onderzoek dat wees op het belang van jezelf blootgeven in een vroeg stadium van een vriendschap. Systematisch dingen prijsgeven over je leven helpt om de band te versterken tussen jou en iemand anders.

De nieuwe studie toont dus aan dat vrienden maken neerkomt op investeren in tijd en energie. Geen van beide zijn eindeloos, wat meteen kan verklaren waarom we het aantal dichte vrienden die we hebben, vaak op één hand kunnen tellen.