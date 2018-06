Verrassende studie: "Matige drinkers lopen minder risico op kanker dan niet-drinkers" JC

20 juni 2018

20u21

Bron: The Independent 10 Wetenschap & Planeet "Geheelonthouders lopen meer risico op kanker of een vroegtijdig overlijden dan matige drinkers." Dat is het verrassende resultaat van een nieuwe Noord-Ierse studie.

De Hoge Gezondheidsraad adviseerde eerder deze maand maximaal tien glazen alcohol per week te drinken, en die bovendien te spreiden over de hele week. Consumptie zonder risico bestaat niet, stelde de raad: wie drinkt, kan daar vanaf het eerste glas schade van ondervinden.

Wetenschappers van Queen's University in Belfast kwamen tot een andere conclusie na een studie van de gegevens van 99.654 Amerikaanse volwassenen tussen 55 en 74 jaar. Ze vonden een link tussen een matige alcoholconsumptie en een lager risico op verschillende kankers en overlijden door hart- of andere problemen. Een verrassend resultaat, zo zeggen de onderzoekers zelf. "We hadden een vergelijkbaar risico verwacht voor matige drinkers en geheelonthouders", aldus hoofdauteur Andrew Kunzmann.

1 tot 3 drankjes per week

De studie, die gepubliceerd werd in het vakblad PLOS Medicine, is gebaseerd op een database met gegevens uit 1993 tot 2001. De volwassenen vulden in die periode vragenlijsten in over hun voedingsgewoonten en alcoholgebruik, en werden acht à negen jaar opgevolgd.



Wie één tot drie alcoholische drankjes per week drinkt, wordt in de studie beschouwd als een matige drinker. Deze mensen werden in de periode van het onderzoek minder vaak getroffen door kanker of vroegtijdig overlijden. Het risico bleek echter toe te nemen met elk bijkomend drankje per week.

Als u niet drinkt, heeft het echter weinig zin om daar om gezondheidsredenen wel mee te beginnen, waarschuwen de onderzoekers. De studie bewijst immers niet dat matig drinken effectief leidt tot een betere gezondheid.

Kunzmann wijst erop dat de matige drinkers uit de studie mogelijk om andere redenen minder vaak ziek worden - zoals een grotere aandacht voor hun gezondheid. Anderzijds: de mensen die ervoor kozen om helemaal niet te drinken, deden dat misschien omdat ze al andere gezondheidsproblemen hadden, wat het risico dan weer vergroot.

De onderzoekers juichen de beperkende aanbevelingen zoals die van de Hoge Gezondheidsraad dan ook toe.