Vermindert matig drinken werkelijk de kans op dementie?



Annick Wellens

06 augustus 2018

10u08

Bron: Gezondheidswetenschap 0 Wetenschap & Planeet Een recente studie - waarbij Franse onderzoekers de alcoholconsumptie van meer dan 9.000 personen onder de loep nemen - lijkt te besluiten dat de kans op dementie met 45 procent stijgt bij geheelonthouders. Maar klopt de zoveelste uitspraak over de positieve of negatieve invloed van alcohol wel?

Een onderzoek dat in British Medical Journal verscheen, besloot dat personen die helemaal geen alcohol drinken 45 procent meer kans maken op dementie. Dat is in vergelijking met gematigde drinkers die een tot veertien eenheden per week drinken. Daarnaast was er een derde onderzoeksgroep die bestond uit personen die wekelijks meer dan veertien eenheden drinken. Zij zouden per zeven consumpties te veel, hun kans op dementie met achttien procent verhogen. Merkwaardig want dat percentage ligt lager dan dat van geheelonthouders (45 procent).

Kritische blik

Omdat er reeds tientallen studies gevoerd werden naar de impact van een lage of hoge alcoholconsumptie (met bijna evenveel uiteenlopende resultaten) is het kritisch analyseren van de conclusie meestal geen slecht idee. Zeker omdat het enorm moeilijk is om de exacte impact van alcohol te isoleren van andere risicofactoren. Uit cijfers blijkt dat een verhoogde alcoholconsumptie vaak gepaard gaat met een eerder ongezonde levensstijl. Die ongezonde levensstijl zorgt dan weer voor andere gevaren voor de gezondheid waaronder diabetes en hart- en vaatziekten.

Al is het resultaat eigenaardig, de studie lijkt correct uitgevoerd. De onderzoeksgroep is voldoende groot met 9.087 volwassenen (tussen 35 en 55 jaar oud). Bovendien werden de personen om de vijf jaar onderzocht door een verpleegster en dat dertig jaar lang.

Behalve met de alcoholinname hield het onderzoek rekening met de levensstijl. 397 personen ontwikkelden dementie, waaronder meer rokers, personen met overgewicht en diabetes, hart- en vaatziekten.

Alcoholrijk verleden?

Waar geen rekening mee werd gehouden, was met de reden waarom enkele volwassenen helemaal niets dronken. Een verleden met overmatig alcoholgebruik en een eventuele verslaving kan daar bijvoorbeeld een verklaring zijn. In dat geval leidde een te hoge alcoholconsumptie allicht tot andere risicofactoren waaronder diabetes en hart- en vaatziekten die op hun beurt het verhoogd risico op dementie verklaren.

De conclusie dat matig drinken het risico op dementie kleiner maakt, is met andere woorden voorbarig. De negatieve impact van een te hoge consumptie is echter wel bekend. Alcohol blijft de derde belangrijkste risicofactor voor ziekte en invaliditeit besluit huisarts Sanne Boonen. “Spring dus ‘nuchter’ om met dit soort nieuwsberichten.”