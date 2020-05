Veelbelovend coronamedicijn Remdesivir mogelijk snel op Europese markt ADN

18 mei 2020

14u16

Bron: ANP, De Morgen 12 Wetenschap & Planeet Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) geeft mogelijk nog deze week voorwaardelijke goedkeuring voor het gebruik van het antivirale middel remdesivir bij de behandeling van patiënten met Covid-19. EMA-topman Guido Rasi zei maandag in het Europees Parlement dat het middel van de Amerikaanse farmaceut Gilead mogelijk binnen enkele dagen onder voorwaarden wordt toegelaten op de Europese markt.

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA gaf eerder al versneld toestemming voor het gebruik van remdesivir voor behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. In Japan gebeurde dat onlangs ook.

Meerdere onderzoeken

Het gaat om een geflopt ebolamiddel van het Amerikaanse bedrijf Gilead. Er lopen meerdere onderzoeken naar hoe effectief het middel is bij de behandeling van Covid-19. “Het bleek destijds niet goed te werken tegen ebola, maar uiteindelijk is bij in-vitrotesten gezien dat het wel iets doet tegen dit coronavirus”, legde professor microbiologie Herman Goossens (UAntwerpen) eerder uit. Hij trekt een grote Europese studie naar coronamedicijnen.

Blokkeren

Remdesivir kan blijkbaar het kopiëren van de genetische code van het virus blokkeren, waardoor het na het binnendringen in een cel zich niet meer duizenden keren kan vermenigvuldigen. Het middel blijkt vooralsnog niet heel krachtig te zijn, net krachtig genoeg om bij proefdieren te beletten dat ze ziek worden. Of het dat ook doet bij mensen, is nog niet helemaal duidelijk.

Uit een Amerikaans onderzoek bij duizend mensen bleek dat coronapatiënten door het middel vier dagen eerder herstelden dan diegenen die een placebo kregen. Er lopen nog een aantal klinische testen met remdesivir, waarbij het middel toegediend wordt in een vroegere fase van het ziekteproces, wanneer een patiënt nog niet al te ziek is. De eerste resultaten van die nieuwe soort klinische studies zouden ergens eind mei, begin juni verwacht worden.

Beperkte bijwerkingen?

Volgens Nederlands Europarlementariër en arts Peter Liese betekent de voorwaardelijke toelating nu dat deskundigen het medicijn als waarschijnlijk effectief beschouwen en er maar beperkte bijwerkingen zijn. Het is volgens hem goed nieuws voor de vele patiënten in Europa als zij het middel toegediend zouden kunnen krijgen.

Gilead heeft hem naar eigen zeggen verzekerd dat Remdesivir beschikbaar wordt voor Europese patiënten als de EMA de zogeheten voorwaardelijke marketingautorisatie heeft afgegeven.

