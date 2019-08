Vannacht kan je tot wel 65 vallende sterren per uur spotten AW

12 augustus 2019

16u17 73 Wetenschap & Planeet Wie nog enkele wensen wil doen, staart vannacht maar beter naar de hemel. Zoals ieder jaar koerst onze planeet door de meteorenzwerm Perseïden. En vannacht bereikt die een piek wat kan resulteren in wel 65 vallende sterren per uur.

Bij helder weer kan je de hele nacht tientallen meteoren of vallende sterren per uur spotten. Jammer genoeg valt het piekmoment samen met een volle maan waardoor de hemel, ook zonder lichtvervuiling, fel verlicht is. Dat kan de meteorietenregen – althans het bewonderen ervan – dwarsbomen.



Omstreeks 4 uur gaat die volle maan gelukkig onder waardoor we nog even kunnen genieten van een duistere hemel, gevuld met vallende sterren.



Om de meteoren waar te nemen, heb je geen telescoop of verrekijker nodig. Het volstaat om, best vanop donkere plaatsen buiten stedelijke gebieden, met het blote oog minstens 15 minuten te kijken naar een willekeurige plaats aan de nachthemel. Bij voorkeur zonder veel lichtvervuiling. Een positieve aanrader is het waarnemen van op een veldbed of luchtmatras.

Lees ook: Spin verpest perfecte plaatje van meteorietenregen met een photobomb