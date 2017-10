Vandaag veel wind, veel bewolking en regelmatig regen De herfst is nu echt in het land ADN

06u36

Bron: Belga 1 thinkstock Wetenschap & Planeet De herfst is nu echt in het land: vandaag krijgen we veel wind, veel bewolking, en, vanaf het westen, regelmatig ook regen of motregen. In het zuidoosten van het land blijft het waarschijnlijk nog droog tot de middag. Op de Ardense hoogten wordt het tot 9 graden, aan de kust tot 16 graden. Dat meldt het KMI.

Zondag is het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien. De maxima schommelen tussen 11 en 13 graden in Ardennen en tussen 14 ven 16 graden in Vlaanderen.

De kans op buien blijft ook maandag bestaan. De maxima blijven stabiel. Dinsdag trekt een storing van west naar oost over het land. Het is meestal zwaarbewolkt en er zijn perioden met regen. De maxima liggen rond 15 à 16 graden in het centrum van het land. Woensdag is het vaak bewolkt met nog kans op een spatje regen. De maxima blijven ook dan hangen in de buurt van 16 graden in het centrum van het land.