Van de Everglades tot het Great Barrier Reef: klimaatverandering verwoest ons natuurlijk erfgoed JC

Bron: IUCN, The Guardian

Beschadigd koraal in het Great Barrier Reef.

De Everglades in de Verenigde Staten, het Great Barrier Reef in Australië en de Kilimanjaro in Tanzania: prachtige natuurwonderen, maar de vraag is hoeveel daar weldra nog van rest. Een nieuw rapport van de internationale natuurorganisatie IUCN is bijzonder pessimistisch.

Het aantal natuurlijke werelderfgoedsites dat beschadigd is of risico loopt door de klimaatverandering is in de voorbije drie jaar bijna verdubbeld naar 62, zo staat in het rapport te lezen. Op de lijst van de sterkst bedreigde sites staan iconische plekken zoals de Galapagoseilanden, het Virunga nationaal park, de Everglades en het biosfeerreservaat van de monarchvlinder in Mexico.

Ook de koraalriffen, overal ter wereld, zijn er bijzonder slecht aan toe door de stijgende watertemperaturen. En de klimaatverandering doet gletsjers smelten - van de Kilimanjaro in Tanzania tot de Rocky Mountains in Canada en de Zwitserse Alpen. In het mangrovewoud Sundarbans in India zijn twee eilanden opgeslokt door het water, vele andere zijn bedreigd.

Het is maar een fractie van de vele bedreigde natuurlijke sites die IUCN in kaart bracht. (De interactieve kaart kan u hier bekijken.) Het rapport werd voorgesteld op de VN-klimaattop in Bonn.

Toerisme

"De bescherming van de werelderfgoedsites is een internationale verantwoordelijkheid", zegt Inger Andersen, directeur-generaal van IUCN. "Ons rapport heeft een duidelijke boodschap: de klimaatverandering gaat snel en spaart de schatten van onze planeet niet. Dit onderstreept de nood aan dringende acties om het klimaatakkoord van Parijs toe te passen."



"Ons natuurlijk werelderfgoed speelt een cruciale rol voor de economie en voorzieningen", zegt Tim Badman, directeur Werelderfgoed bij IUCN. "De verwoesting kan dus rampzalige gevolgen hebben die verder gaan dan de natuurlijke waarde. In het nationaal park Huascarán beïnvloeden smeltende gletsjers bijvoorbeeld de watervoorziening."



De klimaatverandering is maar een van de factoren die bijdragen aan de beschadiging van het natuurlijke erfgoed. De grootste bedreiging zijn invasieve soorten. Op de derde plaats, na de opwarming van de aarde, staat het toerisme.



Thinkstock De Everglades.

