Uur beweging per week kan al depressie voorkomen

13u08

Bron: IPS 0 thinkstock Wetenschap & Planeet Een uur beweging per week kan al depressieve gevoelens voorkomen, stellen onderzoekers van het Australische Black Dog Institute. De intensiteit maakt daarbij niet uit. De studie in het American Journal of Psychiatry laat zien dat zelfs weinig beweging beter is dan geen beweging, als het gaat om bescherming tegen depressieve gevoelens. Dat geldt volgens de auteurs voor mensen van alle leeftijden.

Voor het onderzoek analyseerden de wetenschappers elf jaar aan gezondheidsdata over bijna 34.000 Noorse volwassenen, inclusief eventuele symptomen van depressie en angst. Het internationale onderzoeksteam constateerde dat 12 procent van de depressiegevallen voorkomen had kunnen worden, als de deelnemers slechts één uur fysieke activiteit per week ondernamen.



"We weten al enige tijd dat beweging een rol speelt bij de behandeling van depressieve symptomen, maar dit is de eerste keer dat we in staat zijn geweest conclusies te trekken over de preventieve kracht van fysieke activiteit bij het verminderen van toekomstige depressieve gevoelens", zegt hoofdauteur Samuel Harvey.



"We weten nog niet precies waarom beweging dit effect heeft, maar we vermoeden dat het komt door de combinatie van de verschillende fysieke en sociale voordelen die beweging met zich meebrengt."

Angstgevoelens

Volgens Harvey kunnen de uitkomsten van het onderzoek van belang zijn voor publieke gezondheidscampagnes. "Als we manieren kunnen vinden om mensen zelfs maar een klein beetje meer te laten bewegen, leidt dat waarschijnlijk tot een substantiële verbetering van de fysieke en mentale gezondheid."



Mensen die helemaal niet bewegen, hebben 44 procent meer kans om depressieve gevoelens te ontwikkelen dan mensen die één tot twee uur per week bewegen, zegt hij.



Er werd echter geen verband ontdekt tussen de mate en intensiteit van beweging en het ontwikkelen van angstgevoelens.



De deelnemers aan het onderzoek beantwoordden vragen over hoeveel ze bewegen, de intensiteit van de beweging en opkomende gevoelens van angst of depressie. Bij de beoordeling van die gegevens werd ook gekeken naar sociaaleconomische en demografische factoren, de mogelijke invloed van gebruik van middelen, gewicht, andere medische indicaties en sociale steun.