Urinetest op komst om vroege kankers op te sporen TK

Binnen enkele jaren zal er een urinetest beschikbaar zijn waarmee 15 vormen van kanker in een zeer vroeg stadium kunnen worden vastgesteld. Dat zegt de beroemde Nederlandse kankerspecialist Bob Pinedo in de Telegraaf.

Hij ontwikkelt de nieuwe methode samen met het VU Medisch Centrum in Amsterdam en de Universiteit van Twente. De wetenschappers werken aan een snelle urinetest waaruit binnen enkele minuten moet blijken of sprake is van een beginnende vorm van kanker.

Als deze opsporingsmethode eenmaal is ingevoerd, zal kanker sneller ontdekt worden en minder schade aanrichten in het lichaam. Daarnaast is de techniek op lange termijn goedkoper: patiënten kunnen eerder worden behandeld dan nu.