Universum kan door botsing met negatieve energie plots vernield worden LB

04 april 2018

10u03 0 Wetenschap & Planeet Ons universum kan abrupt vernietigd worden door een botsing met een bubbel van negatieve energie gecreëerd door het higgsdeeltje . Dat stellen fysici van de universiteit van Harvard. Het proces kan al ingezet zijn in een verre uithoek van ons universum. Dit doemscenario hoeft ons en de komende generaties echter niet echt te verontrusten: het ligt nog triljoenen jaren van ons verwijderd.

Experts stellen dat de massa van het higgsdeeltje - dat massa verleent aan alle materie - kan wijzigen en dat dit nefast zou zijn voor de processen die leven mogelijk maken. Dit kan in gang gezet worden door interactie tussen het zogenaamde Godsdeeltje en een zwart gat. Dat kan al gebeurd zijn in een verre uithoek van het universum.

Het einde van het universum wordt voorspeld door het zogenaamde Standaard Model van de deeltjesfysica, dat stelt dat donkere energie de expansie van het universum drijft tot alles zal eindigen in een koude, vormeloze afgrond.

De nieuwe studie zet die denkwijze nu echter op zijn kop door te stellen dat het einde plots zal komen. En dit over 10^139 jaar. Dat is 10 gevolgd door 139 nullen, of tien miljoen biljoen biljoen biljoen biljoen biljoen biljoen biljoen biljoen biljoen biljoen biljoen jaar. Zelfs al waarschuwen wetenschappers vandaag dat het proces al kan ingezet zijn, het is dus geen reden om een decadent eind-van-de-wereld-fuif te organiseren.

In hun studie stellen de vorsers dat ze 95% zeker zijn dat het universum nog meer dan 10^58 jaar zal meegaan, wat ook nog geen zorg oplevert voor onze achterachterkleinkinderen. Die 5% onzekerheid betekent dat ze onzeker zijn dat het minder dan 10^58 jaar zal duren.

Meer over universiteit van Harvard