Unieke gebeurtenis: Europese zonneverkenner vliegt door staarten van komeet ATLAS

29 mei 2020

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Europese zonneverkenner Solar Orbiter zal de komende dagen de staarten van de komeet ATLAS doorkruisen. Dat heeft het Europese Ruimtevaartbureau ESA gemeld. Hoewel het onbemande ruimtetuig op dit moment geen wetenschappelijke data zou verzamelen, hebben missiedeskundigen ervoor gezorgd dat de vier belangrijkste instrumenten tijdens de unieke gebeurtenis actief worden.

De Solar Orbiter werd gelanceerd op 10 februari. Sindsdien hebben wetenschappers en ingenieurs, met uitzondering van een korte onderbreking als gevolg van de coronapandemie, een reeks tests en opstellingsroutines uitgevoerd die bekendstaan als ‘ingebruikname’.

Onverwachte ontmoeting

De einddatum voor deze fase is 15 juni, zodat het ruimtetuig twee dagen later volledig functioneel kan zijn tijdens zijn eerste passage vlakbij de zon ofwel perihelium. De ontdekking van deze onverwachte ontmoeting met de komeet maakte de zaken echter dringender.





Rustig vliegen door de staart van een komeet is volgens ESA een zeldzame gebeurtenis voor een ruimtemissie, iets waarvan wetenschappers weten dat het nog maar zes keer eerder is gebeurd voor missies die niet specifiek op kometen jagen. Al deze ontmoetingen zijn pas achteraf ontdekt met behulp van de data van het ruimtetuig. De aankomende doorsteek van Solar Orbiter is de eerste die van tevoren wordt voorspeld.

De eigenlijke missie van de Solar Orbiter is nieuwe informatie te vergaren over de zon, onder meer door beelden te maken van de noord- en zuidpool van die ster. Vermoed wordt dat die polen een rol spelen in het ontstaan van zonnevlammen, die de elektronica hier op Aarde kunnen verstoren.

Het gaat om een gezamenlijk project van de NASA en het Europese ruimtevaartagentschap ESA, waarbij ook een prominente rol is weggelegd voor de Koninklijke Sterrenwacht van België. De sonde omvat immers de EUI-telescoop van de Koninklijke Belgische Sterrenwacht en het Centre spatial de Liège.

