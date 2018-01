Unieke beelden van sneeuw in Sahara HA

07u58

Bron: VTM NIEUWS, Twitter

De Sahara staat bekend om haar zinderende hitte, maar afgelopen weekend was er sneeuw te zien in de woestijn. Het is de tweede keer in vier decennia dat de zandheuvels in Noord-Afrika bedekt werden met een laagje sneeuw.

Twitter Unieke beelden van sneeuw in de Sahara.