Uber en NASA werken samen aan vliegende auto's

Bron: ANP 0 Uber - Wetenschap & Planeet Uber gaat samenwerken met de Amerikaanse lucht- en ruimtevaartorganisatie NASA om vliegende auto's van de grond te krijgen. Samen willen ze een soort vluchtleiding opzetten. Die moet ervoor zorgen dat de auto's veilig door steden kunnen sjezen.

Uber heeft de samenwerking vandaag aangekondigd. Het bedrijf is van plan de vliegende taxi's in 2020 uit te testen in Dallas en Dubai en voegde daar nu een derde stad aan toe: Los Angeles. De stad, waar in 2028 de Olympische Spelen worden gehouden, heeft constant last van verkeersopstoppingen.

Uber had de vliegende auto's vorig jaar ronkend gepresenteerd. Het is de bedoeling dat elektrische, zelfrijdende wagens verticaal opstijgen van een plat dak en naar een ander dak vliegen, waar ze verticaal op moeten landen.