Twee reddingswerkers overleden bij gecontroleerde lawine met explosieven in Franse Alpen

13 januari 2019

14u14

Bron: ANP, DPA, OE24.at, Belga 10 Wetenschap & Planeet In de Haute-Savoie, in de Franse Alpen, zijn twee pistewerkers om het leven gekomen toen zij preventief een lawine probeerden te veroorzaken met een explosief. Dat meldt de website France Bleu. Vermoedelijk is er iets misgegaan toen zij de explosieven in gereedheid brachten. Momenteel is het lawinerisico in de Alpen zeer hoog en worden lawines kunstmatig opgewekt. Drie Duitsers zijn gisterenavond ook om het leven gekomen door een lawine in het Oostenrijkse Lech. Een vierde persoon wordt vermist. Nog minstens tot dinsdag komt er geen einde aan het aanhoudende slechte weer.

Volgens de Oostenrijkse politie zijn de slachtoffers mannen van 57, 36 en 32 jaar oud. Ze kwamen uit het zuiden van Duitsland. De vermiste is 28 jaar oud. De vier waren met elkaar bevriend en samen aan het skiën.

Het was de echtgenote van een van de vier die gisterenavond alarm sloeg. Dankzij het signaal van hun mobiele telefoons wisten de reddingsploegen waar ze waren. De drie lichamen werden rond 23 uur gevonden. De slachtoffers hadden verwondingen en vertoonden verstikkingsverschijnselen. Het viertal ging waarschijnlijk off-piste skiën, waarna ze door de sneeuwmassa werden verrast. Ze hadden een nooduitrusting bij zich, maar ondanks geactiveerde airbags raakten ze toch bedolven.

De zoekactie naar de vermiste twintiger is momenteel stopgezet door zware sneeuwval en het gevaar voor nieuwe lawines. Een lawinecommissie beslist deze voormiddag of de zoekactie kan hervat worden, aldus een politiewoordvoerder. Gisteren was in Lech boven de 2.000 meter alarmniveau 3 van kracht.

Reddingswerkers

Het ongeval met de twee pistewerkers gebeurde iets voor 08.30 uur op een hoogte van zowat 1.800 meter. De twee werknemers van het skistation van Morillon, bij de Pointe de Cupoire, waren met explosieven aan het werk om op een gecontroleerde manier lawines op te wekken. Dat gebeurt elk jaar voor de opening van de skipistes in de regio om het lawinegevaar te verminderen. Speurders zijn ter plaatse om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Météo France heeft gewaarschuwd voor een hoog risico op lawines (niveau 4 op een schaal van 5) vandaag in Savoie en Haute-Savoie vanwege hevige sneeuwval op de bergmassieven. Daardoor riskeert het sneeuwpakket minder stabiel te worden, waardoor de kans op lawines groter wordt, zelfs in minder hoog gelegen gebieden.

Nog extra meter sneeuw tot dinsdag

Omdat het opnieuw gesneeuwd heeft zal niet enkel in de regio Arlberg het gevaar op lawines toenemen, waar nu al tot 60 lawines per dag gecontroleerd worden ontploft. Op grote hoogte wordt tegen dinsdag rond een meter en meer verse sneeuw verwacht. Op een aantal plaatsen in Oostenrijk heeft het de laatste honderd jaar niet meer zo veel gesneeuwd in januari.

