Twee astronauten stappen uit ISS om robotarm te herstellen avh

17u33

Twee Amerikaanse astronauten zijn vandaag voor een werkopdracht uit het Internationale Ruimtevaartstation (ISS) gestapt. Het was hun tweede uitstap in enkele dagen.

Randy Bresnik en Mark Vande Hei zweefden vandaag uit een luik de ruimte in, zo was te zien op rechtstreekse beelden van de ruimtevaartorganisatie NASA. Ze moesten een controle uitvoeren aan een robotarm, die ze tijdens hun eerste gezamenlijke werkbezoek vorige donderdag hadden gerepareerd. De robotarm "Canadarm2" functioneert als een mechanische hand, die onder andere bij het aandokken van ruimtevrachtschepen met voorraad gebruikt wordt. Hun werkopdracht zal ongeveer zes en een half uur in beslag nemen.



Op het Russische lanceringsstation Baikonoer in Kazachstan werd enkele uren eerder een Sojoez-raket met een Progress-vrachtschip opgericht. De ruimtecargo moet donderdag voorraden naar het ISS brengen. Momenteel zijn naast Bresnik en Vande Hei nog de Amerikaan Joseph Acaba, de Russen Sergej Rjasanski en Alexander Misoerkin en de Italiaan Paolo Nespoli in het ISS aan de slag.

