Tsunamiwaarschuwing na zware aardbeving bij Alaska: "Ga naar hoger gebied" Beving was een van de zwaarste ooit in VS ADN

23 januari 2018

10u58

Bron: ANP, Belga 13 Wetenschap & Planeet Bij Alaska heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,9 plaatsgevonden. Het epicentrum van de beving bevond zich op 280 kilometer ten zuidoosten van de stad Kodiak op 10 kilometer diepte, meldt het geologische onderzoekscentrum USGS. D e aardbeving is een van de krachtigste uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

De dienst maakte aanvankelijk melding van een schok met een kracht van 8,2, maar zwakte dat nadien af tot 7,9. De Amerikaanse weerdienst NOAA houdt het op een kracht van 8 op de schaal van Richter. Volgens Sky News werden in het verleden in de VS nog maar vier aardbevingen geregistreerd met een grotere kracht. Alle vier de aardbevingen resulteerden toen in een tsunami.

OKAY THIS WOKE ME UP NOW IM SCARED #Alaska #Tsunami pic.twitter.com/OD0a1P97ED ∞(@ karamelsroyalty) link

Vrees voor tsunami

Er is een tsunamiwaarschuwing afgekondigd voor het grootste deel van de zuidkust van Alaska, de eilandengroep Aleoeten en de Canadese provincie Brits-Columbia. Daarnaast is volgens de autoriteiten ook aan de hele westkust van de Verenigde Staten - van de Mexicaanse grens tot aan de grens met Canada- waakzaamheid geboden, al gaat het daar niet om een officieel alarm. Een eerdere tsunamiwaarschuwing voor Hawaï is intussen ingetrokken. In de Amerikaanse staten Californië, Oregon en Washington waarschuwen meldingen voor "mogelijke gevaarlijke vloedgolven" in de komende uren.

BREAKING: Magnitude 8.0 #earthquake struck 175 miles southeast of Kodiak, AK at 1:32a.m. PST. #Tsunami warnings issued from British Columbia to the Aleutian Islands. Tsunami watch for U.S. West Coast, #Hawaii. https://t.co/lJIsnqHW3E pic.twitter.com/KVKnhluqnK The Weather Channel(@ weatherchannel) link

Tue Jan 23 09:38:01 UTC 2018 event picture pic.twitter.com/AHbKZ8xPuJ NWS Tsunami Alerts(@ NWS_NTWC) link

Volgens officiële data konden mogelijke vloedgolven ten vroegste een uur geleden de kust van Kodiak zelf bereiken. Tot hiertoe werden nog geen golven opgemerkt, maar de inwoners krijgen niettemin de raad om hoger gelegen gebieden op te zoeken en de evacuatiecentra voorlopig niet te verlaten. Eerder hadden meetboeien in de Golf van Alaska na de krachtige aardbeving nog vloedgolven tot 10 meter gemeten.

Het is nog niet bekend of de beving schade of slachtoffers heeft veroorzaakt. Alaska is een van de dunst bevolkte staten van de VS.

Later meer.

Er was een zware #aardbeving bij #Alaska (8.2 magnitude) en nu ook #tsunami alarm voor NWkust van Canada en VS. Een boei op zee registreerde een wijziging in de waterkolom van 10m. Hopelijk is iedereen tijdig gewaarschuwd. pic.twitter.com/1Wrkv0uswJ Jill Peeters 💚(@ JillPeetersWX) link

Residents evacuating Kodiak, Alaska, amid tsunami alert following magnitude 8.2 earthquake.



(Credit: Jupiter00000) pic.twitter.com/2M50g9hZn3 NBC News(@ NBCNews) link